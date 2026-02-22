La otra gastronomía de Cáceres: recetas locales que no suelen aparecer en las cartas

La gastronomía de la provincia de Cáceres se ha construido históricamente en torno a los productos de su propio territorio. El clima, la tradición agrícola y ganadera y la cultura de aprovechamiento han influido de forma decisiva en la elaboración de sus platos más representativos, tanto en los más conocidos como en aquellos menos populares fuera de sus comarcas de origen.

El peso de los ingredientes locales

El uso de materias primas autóctonas ha condicionado sabores, técnicas y hasta nombres. El pimentón de la Vera, con Denominación de Origen Protegida (DOP), ha sido esencial en recetas como las papas revolconas o papas temblonas, donde aporta color, aroma y un característico sabor ahumado. En municipios como Jaraíz de la Vera o Cuacos de Yuste, este condimento ha sido durante siglos un motor económico y culinario.

La Torta del Casar (DOP), elaborada en localidades como Casar de Cáceres, ha marcado la identidad quesera de la provincia y ha influido en numerosas preparaciones tradicionales en las que se ha utilizado tanto como ingrediente como acompañamiento.

En comarcas como Sierra de Gata, el aprovechamiento de verduras de invierno como el repollo o los espárragos silvestres ha dado lugar al esparragau, un plato humilde cuyo sabor depende directamente de la frescura y proximidad de los productos. Del mismo modo, el uso de carne de cerdo en las matanzas domésticas ha estado en el origen de elaboraciones como las jilimojas, típicas de localidades serragatinas, donde la tradición de aprovechamiento ha sido clave.

En el norte de la provincia, en zonas como Plasencia o el Valle del Jerte, el cultivo de pimientos y tomates ha sido determinante en recetas como el zorongollo, cuya sencillez ha puesto en valor la calidad del producto fresco.

Platos menos conocidos y su limitada difusión

Más allá de las migas, la patatera o el jamón ibérico, existen elaboraciones que no han alcanzado la misma proyección mediática o comercial.

El esparragau, habitual en invierno en municipios como Hoyos o Gata, ha quedado circunscrito al ámbito doméstico y rural, lo que ha limitado su expansión. Su carácter estacional y su vinculación a ingredientes muy concretos han hecho que no haya trascendido con la misma fuerza que otros platos más versátiles.

Las jilimojas, también propias de Sierra de Gata, han estado tradicionalmente ligadas a la matanza y al consumo familiar, lo que ha dificultado su presencia en cartas de restaurantes fuera de la comarca.

En el Valle del Jerte y Campo Arañuelo, los sapillos han sido un dulce tradicional de elaboración casera, menos comercializado que otras reposterías más conocidas, lo que ha reducido su visibilidad fuera del entorno local.

En muchos casos, la escasa promoción turística histórica y la transmisión oral de las recetas han influido en que estos platos no hayan alcanzado la popularidad de otros productos con denominaciones de origen o mayor respaldo institucional.

Ferias y eventos para redescubrirlos

La provincia de Cáceres ha contado con varios eventos gastronómicos donde estos sabores han encontrado un escaparate.

La Feria Nacional del Queso de Trujillo, que se celebra cada primavera en la Plaza Mayor de la localidad, se ha consolidado como uno de los principales encuentros gastronómicos de Extremadura, dando visibilidad a quesos de la provincia y a otras elaboraciones tradicionales.

En Casar de Cáceres, la Semana de la Torta del Casar ha servido para poner en valor este producto y las recetas asociadas a él, incluyendo propuestas innovadoras y tradicionales.

En Navas del Madroño, la Fiesta de la Tenca (declarada de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura) ha reivindicado un producto muy ligado al entorno natural de la provincia y a su cocina popular.

Asimismo, iniciativas como el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, celebrado en municipios como Hervás o Baños de Montemayor, han incorporado jornadas gastronómicas en las que se han ofrecido platos tradicionales elaborados con productos de temporada.

Estos eventos han contribuido a que recetas menos conocidas hayan comenzado a ganar protagonismo, reforzando la idea de que la cocina cacereña no solo se define por sus nombres más populares, sino también por una rica tradición local basada en el producto de cercanía y en el saber transmitido de generación en generación.