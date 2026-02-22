La Hermandad de la Virgen de la Victoria celebra su Asamblea General con la vista puesta en el 75 aniversario de la Coronación

La Hermandad de la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo, celebró este fin de semana su Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2026 en el salón de actos del Palacio Barrantes-Cervantes, sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, tras no poder utilizar el Teatro Gabriel y Galán por problemas en sus instalaciones.

La sesión estuvo presidida por el presidente de la Hermandad, Javier Diz, y contó con la intervención del consiliario, el sacerdote don Juan Carlos Milla; la secretaria, María Victoria Mellado Rubio; y la tesorera, Ana María Bravo Durán, además de un nutrido grupo de miembros que llenaron el salón en una tarde marcada por el espíritu de unidad y compromiso.

Oración y aprobación de actas

La asamblea comenzó, como es tradición, con una oración a la Virgen de La Victoria, encomendando a la Madre y Patrona de Trujillo, los trabajos y proyectos de la Hermandad. Tras ello, se dio lectura al acta de la asamblea anterior, que fue aprobada por unanimidad.

La secretaria, María Victoria Mellado, expuso posteriormente la memoria de actividades desarrolladas a lo largo de 2025, estructuradas en tres grandes bloques: religiosas, sociales y patrimoniales.

Un año intenso de cultos y celebraciones

En el apartado religioso, se recordó el acto conmemorativo de la aparición de la Virgen en el Arco del Triunfo en 1232, que debido a la climatología tuvo que trasladarse al templo de San Francisco. También la participación activa en los cultos de Semana Santa, los Rosarios de la Aurora durante el mes de mayo, la tradicional ofrenda floral en el Castillo y los actos centrales de las fiestas patronales, con la bajada de la imagen desde la ermita, el novenario, el besapié y la solemne Misa Mayor.

Especial mención tuvieron los actos dedicados a los niños, como la procesión infantil con una nueva reproducción de la imagen realizada gracias a la digitalización en 3D, así como la presentación de los nacidos en el último año y los homenajes a matrimonios que celebraron sus bodas de oro y plata.

La Hermandad también colaboró en iniciativas diocesanas como el rosario por la paz retransmitido desde distintos santuarios marianos y mantuvo su tradicional apoyo en la misa del cementerio de la Vera Cruz y el funeral por los hermanos fallecidos.

Compromiso social y mejoras patrimoniales

En el ámbito social, se destacaron las visitas navideñas a las residencias de mayores, la instalación del Belén en la Plaza Mayor y la colaboración permanente con Cáritas. Asimismo, se continuó con la campaña de captación de socios y la participación en distintas celebraciones de hermandades y asociaciones locales.

En cuanto al patrimonio, se informó de la adquisición de un nuevo lampadario para la ermita del Castillo, la mejora del mecanismo del giro de la Virgen y la producción de nuevas copias en pequeño formato para la venta. También se planteó la necesidad de revisar la cubierta de la ermita debido a humedades detectadas tras las lluvias.

Balance económico con superávit

La tesorera, Ana Bravo, detalló el estado de cuentas correspondiente a 2025. Los gastos ascendieron a 44.000 euros, distribuidos entre sede, colaboraciones, fiestas patronales, tienda, flores y actuaciones patrimoniales.

Por su parte, los ingresos alcanzaron los 54.576 euros, procedentes principalmente de cuotas de socios, lotería, donativos, ventas y aportaciones de las fiestas patronales. El saldo final a 31 de diciembre se situó en 49.541,92 euros. La gestión económica fue aprobada por unanimidad.

Reconocimiento a los hermanos de 50 años

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de diplomas a los hermanos que cumplen 50 años ininterrumpidos en la Hermandad. Más de una veintena de socios recibieron el reconocimiento entre aplausos, en un acto que simboliza la fidelidad y el arraigo de la devoción a la Patrona.

Renovación pendiente y llamada al relevo generacional

En el punto relativo a la renovación parcial de la Junta Directiva, no se presentaron candidaturas para los cargos que correspondía renovar, por lo que la actual directiva continúa al frente de la Hermandad. El presidente subrayó la necesidad de una futura regeneración y animó a los hermanos más jóvenes a implicarse en la vida activa de la institución.

También se informó de la disolución de la Hermandad de la Virgen de la Victoria en Madrid por falta de relevo directivo, agradeciendo su trayectoria y dedicación durante décadas. Quedando la Hermandad madre de Trujillo, como única activa a día de hoy.

La mirada puesta en 2028: 75 aniversario de la Coronación

El gran eje de la asamblea fue el inicio de los preparativos del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Victoria, que se celebrará en 2028. La Junta ya trabaja en la creación de una comisión amplia que aglutine a asociaciones religiosas y colectivos locales para diseñar una programación especial que se extenderá desde las fiestas patronales de 2027 hasta el acto central previsto para el 14 de octubre de 2028 en la Plaza Mayor.

El consiliario, don Juan Carlos Milla, animó a los hermanos a vivir este camino con ilusión, destacando la transparencia en la gestión y la entrega de voluntarios y directivos. “El amor hay que cuidarlo y transmitirlo”, señaló, invitando a que el aniversario sea una ocasión para fortalecer la devoción y la unidad de la comunidad cristiana trujillana.

Noticias relacionadas

La asamblea concluyó sin ruegos ni preguntas y con un aperitivo en las instalaciones de Cáritas Interparroquial, cerrando así una jornada marcada por el compromiso, la gratitud y la esperanza en el futuro de la Hermandad y de la devoción a la Patrona de Trujillo.