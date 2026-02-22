Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tradición hurdana

Huetre, leyendas vivas y turismo sostenible en el corazón de Las Hurdes

El pequeño núcleo hurdano ha conservado su patrimonio cultural, natural y arquitectónico mientras se ha adaptado a nuevas formas de turismo respetuoso

Galería | Así es Huetre, en la provincia de Cáceres

Galería | Así es Huetre, en la provincia de Cáceres

Ver galería

Galería | Así es Huetre, en la provincia de Cáceres /

Pablo Parra

Cáceres

La alquería de Huetre, enclavada en la comarca de Las Hurdes, ha conservado a lo largo del tiempo un estrecho vínculo con la tradición oral, el paisaje y la arquitectura popular. Su evolución histórica, marcada por el aislamiento geográfico, ha contribuido a forjar una identidad singular que hoy despierta el interés de quienes buscan experiencias ligadas al turismo sostenible y a la cultura rural.

Durante generaciones, el imaginario hurdano se ha nutrido de relatos transmitidos de forma oral: historias de apariciones, caminos encantados o personajes míticos que han servido tanto para explicar fenómenos naturales como para reforzar el sentimiento de comunidad en un territorio históricamente aislado. En Huetre, este legado narrativo forma parte del modo en que se entiende el entorno y la memoria colectiva.

Arquitectura y memoria

Uno de los rasgos más visibles de esa identidad es la llamada arquitectura negra. Las viviendas levantadas con pizarra y materiales del entorno han evolucionado con el tiempo, pero han mantenido su integración en el paisaje. Muchas han sido rehabilitadas para adaptarse a las necesidades actuales sin perder su carácter, lo que ha reforzado el atractivo patrimonial del núcleo y su valor como testimonio de formas tradicionales de habitar.

La historia reciente de la comarca está marcada, además, por episodios que trascendieron el ámbito local. La visita del rey Alfonso XIII en 1922 puso el foco nacional sobre las condiciones de vida en Las Hurdes. Aquel viaje supuso un punto de inflexión en la percepción externa del territorio y favoreció, con el tiempo, la llegada de mejoras en infraestructuras y servicios básicos que también afectaron a enclaves como Huetre.

Turismo en clave sostenible

El interés actual por Huetre se enmarca en un modelo de turismo que prioriza el respeto por el entorno. A las rutas senderistas se han sumado propuestas como la observación de aves, el turismo etnográfico, las visitas guiadas centradas en la arquitectura tradicional o talleres vinculados a oficios y productos locales. Estas actividades buscan diversificar la experiencia del visitante sin comprometer el equilibrio ecológico ni cultural.

Huetre.

Huetre. / Planve

Las estaciones más favorables para conocer la alquería han sido tradicionalmente la primavera y el otoño. Las temperaturas suaves facilitan el recorrido por senderos y paisajes, mientras que el entorno muestra una mayor riqueza cromática. En cualquier época del año, se insiste en la importancia de extremar la precaución en caminos poco transitados, respetar la señalización y evitar alterar el medio natural mediante prácticas responsables como la recogida de residuos o el uso adecuado del fuego.

Sabores y entorno

La gastronomía hurdana continúa apoyándose en productos de cercanía —como la miel, el cabrito o las legumbres— que definen platos tradicionales. En los últimos años, algunos establecimientos han incorporado presentaciones más actuales y técnicas contemporáneas, combinando innovación y tradición sin perder su esencia rural.

Desde Huetre, el visitante puede ampliar su recorrido hacia otros enclaves representativos de la comarca, como el Meandro del Melero, o las localidades de Casares de Las Hurdes y Caminomorisco. Estos destinos comparten paisajes singulares, piscinas naturales y una continuidad cultural que ayuda a comprender el conjunto del territorio hurdano.

Noticias relacionadas y más

Huetre sintetiza así una forma de vida vinculada al paisaje, la memoria oral y la arquitectura tradicional. Su preservación y apertura al visitante reflejan el equilibrio entre conservación y desarrollo que define hoy a muchas áreas rurales de Las Hurdes, donde patrimonio y naturaleza continúan siendo ejes centrales de identidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Alcalde de Malpartida de Plasencia: "Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados"

Alcalde de Malpartida de Plasencia: "Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados"

Cuando los nobles de Cáceres dormían en castillos: las imponentes fortalezas de la Casa de Alba, los Zúñiga y los Monroy que aún cuentan su historia

Cuando los nobles de Cáceres dormían en castillos: las imponentes fortalezas de la Casa de Alba, los Zúñiga y los Monroy que aún cuentan su historia

El PP de Cáceres acusa al PSOE de hacer una "gira del bulo" tras las críticas de Sánchez Cotrina sobre el suelo industrial de Miajadas

El PP de Cáceres acusa al PSOE de hacer una "gira del bulo" tras las críticas de Sánchez Cotrina sobre el suelo industrial de Miajadas

Huetre, leyendas vivas y turismo sostenible en el corazón de Las Hurdes

Huetre, leyendas vivas y turismo sostenible en el corazón de Las Hurdes

Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

La otra gastronomía de Cáceres: recetas locales que no suelen aparecer en las cartas

La otra gastronomía de Cáceres: recetas locales que no suelen aparecer en las cartas

¿Más dinero para las zonas rurales? La propuesta que podría beneficiar a la provincia de Cáceres

¿Más dinero para las zonas rurales? La propuesta que podría beneficiar a la provincia de Cáceres

El gran reto del coworking rural en Cáceres: atraer talento y frenar la despoblación

El gran reto del coworking rural en Cáceres: atraer talento y frenar la despoblación
Tracking Pixel Contents