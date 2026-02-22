Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Incendio en una vivienda de Logrosán tras dejarse una sartén al fuego

El propietario, un hombre de avanzada edad, se encontraba fuera de la casa

Bomberos y agentes de la Guardia Civil en la puerta del inmueble afectado

Bomberos y agentes de la Guardia Civil en la puerta del inmueble afectado / G. C.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un incendio declarado este domingo en una vivienda de la localidad de Logrosán obligó a la intervención de efectivos de la Guardia Civil y de los servicios de bomberos, según ha informado el propio cuerpo de seguridad.

El aviso se recibió a las 12:25 horas a través de la Central 062, alertando de que una casa se encontraba ardiendo en este municipio cacereño. De inmediato, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar para prestar auxilio.

La Guardia Civil en el lugar de los hechos.

La Guardia Civil en el lugar de los hechos. / G.C.

A su llegada, los agentes comprobaron que el morador de la vivienda, un varón de avanzada edad, se encontraba fuera del domicilio en el momento del suceso, por lo que no resultó herido.

Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría originado en la cocina, presuntamente a causa de una sartén que quedó encendida al fuego. Los bomberos acudieron igualmente al lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras estancias del inmueble.

Las circunstancias exactas del suceso están siendo esclarecidas.

