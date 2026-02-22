¿Más dinero para las zonas rurales? La propuesta que podría beneficiar a la provincia de Cáceres

La reciente aprobación de la denominada Declaración de Torrent por parte del Consejo Político de Partenalia (Red Europea de Autoridades Locales Intermedias), en la que ha participado la Diputación de Cáceres, ha situado en el centro del debate el papel de las administraciones provinciales en la futura política de cohesión de la Unión Europea. El documento plantea cambios que, según sus impulsores, tendrían efectos directos en las comunidades locales.

Un reparto más ajustado a la realidad territorial

Uno de los principales beneficios que la Declaración de Torrent plantea para las comunidades locales es un sistema de reparto más preciso de los fondos de cohesión. La propuesta respalda que el cálculo se base en el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en áreas NUTS-3 (unidades territoriales más pequeñas que las grandes regiones), en lugar de emplear datos agregados a nivel regional.

Desde Partenalia se ha defendido que este modelo permitiría reflejar con mayor fidelidad las desigualdades internas que existen dentro de una misma comunidad autónoma. En territorios como la provincia de Cáceres, donde conviven zonas rurales con mayores dificultades demográficas y económicas, el nuevo criterio podría facilitar una asignación más ajustada a las necesidades reales.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha señalado que las administraciones locales son las que "realmente conocen el territorio", una idea que sustenta la reivindicación de un mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Impacto en los proyectos comunitarios

La gestión directa de fondos por parte de diputaciones y otras autoridades locales intermedias podría traducirse, según los planteamientos recogidos en la declaración, en una mayor agilidad administrativa y en proyectos más alineados con las prioridades de cada comarca.

Red Europea de Autoridades Locales Intermedias. / Cedida a El Periódico

Al asumir un papel más activo en el diseño y ejecución de las inversiones, las administraciones locales podrían orientar los recursos hacia infraestructuras básicas, servicios públicos, transición energética o iniciativas frente al reto demográfico, en función de diagnósticos más próximos a la ciudadanía.

Además, la participación activa en la planificación nacional y regional —como ha defendido Gutiérrez— podría mejorar la calidad y la eficacia de las actuaciones financiadas con cargo al Fondo de Cohesión, al reducir el desfase entre la planificación general y las necesidades concretas del territorio.

No obstante, cualquier cambio en el modelo requeriría ajustes normativos y coordinación con el Gobierno central y las instituciones europeas, con las que Partenalia ha anunciado su intención de mantener contactos.

Transparencia y rendición de cuentas

El aumento de competencias en la gestión de fondos europeos implicaría también reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Entre las fórmulas que podrían establecerse figuran sistemas de evaluación periódica de proyectos, auditorías externas, indicadores públicos de ejecución y portales de transparencia accesibles a la ciudadanía.

Asimismo, la colaboración entre distintos niveles de la administración —europeo, estatal, autonómico y local— resultaría clave para garantizar que la descentralización en la gestión no suponga una pérdida de control, sino una mejora en la eficiencia y en el seguimiento de resultados.

La Declaración de Torrent no modifica por sí misma el actual marco financiero europeo, pero sí ha fijado una posición política común para reclamar un papel más decisivo de las autoridades locales en el próximo periodo presupuestario de la Unión Europea, cuyo diseño marcará la distribución de recursos durante los próximos siete años.