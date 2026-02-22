El PP de Cáceres acusa al PSOE de hacer una "gira del bulo" tras las críticas de Sánchez Cotrina sobre el suelo industrial de Miajadas

Dura respuesta del Partido Popular de Cáceres a las declaraciones de Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial del PSOE, en Miajadas sobre el suelo industrial de la localidad y la situación del tomate. El socialista reclamó hace unos días a la Junta de Extremadura su inacción con la ampliación de la cuarta fase del polígono para atender la alta demanda empresarial, algo con lo que los populares se lavan las manos y señalan al regidor de Miajadas, Antonio Díaz, como único responsable.

En un contundente texto, el partido afirma que "el secretario general de los socialistas de Cáceres continúa con su gira del bulo", y que "debería saber que quien tiene que poner a disposición el suelo para un polígono industrial es el Ayuntamiento de Miajadas, gobernado por el PSOE, y no la Junta".

"El señor Sánchez Cotrina, en lugar de ponerse delante de las cámaras a pedir a la Junta lo que no le corresponde, debería haberse girado ligeramente a su izquierda y hablarlo con el alcalde, quien prefirió mirar para otro lado y dejar que el líder provincial volviera a meter la pata por sí mismo", añaden.

Además, apunta que la Junta no ha recibido ninguna petición de los miajadeños para el estudio de la posibilidad de ampliar el suelo industrial. "Desde 2023, Extremadura Avante ha recibido decenas de solicitudes municipales para el estudio y promoción de nuevos polígonos o parques empresariales, sin que ninguna de ellas sea del Ayuntamiento de Miajadas", por lo que, acusan, "si no hay más suelo industrial es porque el Consistorio no quiere".

Bulo

Los populares recriminan el "nerviosismo" que presentan los socialistas regionales, "con su particular 'Juego de Tronos'" para "ganar más apoyos y cuota de pantalla". Por ello, añaden que "no debería usar el bulo contra la Junta para ganar puntos ante los suyos".

Para finalizar, puntualizan que "en una cosa sí tiene razón el líder del PSOE. Desde que gobierna María Guardiola se han reducido muchas cosas en Extremadura: los impuestos; el número de parados; las listas de espera quirúrgicas o las listas de espera en Dependencia. Aunque la bajada más abultada en los últimos años ha sido el número de escaños del PSOE, que ha pasado de 28 a 18 en Extremadura y de 12 a 8 con él dirigiendo el partido en Cáceres".