Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Acción social en el medio rural

Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres destina 550.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para proyectos sociales en municipios de menos de 20.000 habitantes, con ayudas de hasta 7.000 euros por iniciativa

Niño dando la mano a una persona mayor.

Niño dando la mano a una persona mayor. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La nueva convocatoria de subvenciones de la Diputación de Cáceres para proyectos de acción social vuelve a abrir una vía de financiación para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes. Con una dotación global de 550.000 euros y un máximo de 7.000 euros por iniciativa, la línea fija requisitos específicos y criterios técnicos de valoración que condicionan el acceso a los fondos.

Requisitos para poder solicitar la subvención

Las entidades solicitantes deben tener carácter no lucrativo, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y desarrollar su actividad en municipios de la provincia de Cáceres que no superen los 20.000 habitantes. Además, deben encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El proyecto presentado debe encuadrarse en alguno de los ejes temáticos establecidos en la convocatoria, entre ellos la lucha contra la exclusión social, la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, la salud comunitaria, el bienestar, la cohesión social o las actividades socioeducativas.

La solicitud debe tramitarse de manera telemática en un plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto. Las asociaciones han de aportar una memoria técnica detallada, presupuesto desglosado y documentación que acredite su experiencia y capacidad de ejecución.

La valoración se realizará sobre un máximo de 10 puntos y tendrá en cuenta la trayectoria previa en proyectos similares, la incorporación de enfoque de género, la calidad técnica de la propuesta y la inclusión de elementos innovadores.

## Apoyo técnico durante el proceso

Durante el periodo de presentación, la Diputación de Cáceres ofrece orientación administrativa a las entidades interesadas, especialmente en lo relativo a la tramitación electrónica y la interpretación de los requisitos de la convocatoria. A través de sus servicios, facilita información sobre la documentación necesaria y los criterios de evaluación, con el objetivo de mejorar la calidad de las propuestas y reducir posibles errores formales.

Noticias relacionadas y más

La publicación detallada de las bases reguladoras permite que las asociaciones ajusten sus proyectos a los estándares exigidos y aumenten sus posibilidades de obtener financiación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Alcalde de Malpartida de Plasencia: "Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados"

Alcalde de Malpartida de Plasencia: "Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados"

Cuando los nobles de Cáceres dormían en castillos: las imponentes fortalezas de la Casa de Alba, los Zúñiga y los Monroy que aún cuentan su historia

Cuando los nobles de Cáceres dormían en castillos: las imponentes fortalezas de la Casa de Alba, los Zúñiga y los Monroy que aún cuentan su historia

El PP de Cáceres acusa al PSOE de hacer una "gira del bulo" tras las críticas de Sánchez Cotrina sobre el suelo industrial de Miajadas

El PP de Cáceres acusa al PSOE de hacer una "gira del bulo" tras las críticas de Sánchez Cotrina sobre el suelo industrial de Miajadas

Huetre, leyendas vivas y turismo sostenible en el corazón de Las Hurdes

Huetre, leyendas vivas y turismo sostenible en el corazón de Las Hurdes

Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

La otra gastronomía de Cáceres: recetas locales que no suelen aparecer en las cartas

La otra gastronomía de Cáceres: recetas locales que no suelen aparecer en las cartas

¿Más dinero para las zonas rurales? La propuesta que podría beneficiar a la provincia de Cáceres

¿Más dinero para las zonas rurales? La propuesta que podría beneficiar a la provincia de Cáceres

El gran reto del coworking rural en Cáceres: atraer talento y frenar la despoblación

El gran reto del coworking rural en Cáceres: atraer talento y frenar la despoblación
Tracking Pixel Contents