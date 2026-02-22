Paso a paso para optar a las subvenciones sociales de la Diputación de Cáceres

La nueva convocatoria de subvenciones de la Diputación de Cáceres para proyectos de acción social vuelve a abrir una vía de financiación para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes. Con una dotación global de 550.000 euros y un máximo de 7.000 euros por iniciativa, la línea fija requisitos específicos y criterios técnicos de valoración que condicionan el acceso a los fondos.

Requisitos para poder solicitar la subvención

Las entidades solicitantes deben tener carácter no lucrativo, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y desarrollar su actividad en municipios de la provincia de Cáceres que no superen los 20.000 habitantes. Además, deben encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El proyecto presentado debe encuadrarse en alguno de los ejes temáticos establecidos en la convocatoria, entre ellos la lucha contra la exclusión social, la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, la salud comunitaria, el bienestar, la cohesión social o las actividades socioeducativas.

La solicitud debe tramitarse de manera telemática en un plazo de 20 días hábiles desde la publicación del extracto. Las asociaciones han de aportar una memoria técnica detallada, presupuesto desglosado y documentación que acredite su experiencia y capacidad de ejecución.

La valoración se realizará sobre un máximo de 10 puntos y tendrá en cuenta la trayectoria previa en proyectos similares, la incorporación de enfoque de género, la calidad técnica de la propuesta y la inclusión de elementos innovadores.

## Apoyo técnico durante el proceso

Durante el periodo de presentación, la Diputación de Cáceres ofrece orientación administrativa a las entidades interesadas, especialmente en lo relativo a la tramitación electrónica y la interpretación de los requisitos de la convocatoria. A través de sus servicios, facilita información sobre la documentación necesaria y los criterios de evaluación, con el objetivo de mejorar la calidad de las propuestas y reducir posibles errores formales.

La publicación detallada de las bases reguladoras permite que las asociaciones ajusten sus proyectos a los estándares exigidos y aumenten sus posibilidades de obtener financiación.