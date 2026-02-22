Suceso
Rescatan a un hombre herido tras sufrir un accidente con un quad en Las Hurdes
Bomberos de la Diputación de Cáceres realizaron el porteo del lesionado durante 500 metros en una zona escarpada de Rubiaco
Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres han intervenido en la tarde de este domingo en el rescate de un hombre que había sufrido una caída con un quad en una zona de difícil acceso en Rubiaco, en la comarca de Las Hurdes.
Según informa la institución provincial, el aviso se recibió a las 15:30 horas, cuando se alertó de que una persona había caído por un talud y no podía salir por sus propios medios, presentando además diversas lesiones.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Coria y, en apoyo, de Plasencia, ante la previsión de que no se pudiera acceder con vehículos hasta el punto exacto del accidente. En la zona ya se encontraban los servicios sanitarios y la Guardia Civil, si bien la complejidad del terreno impedía que la ambulancia llegara hasta el herido.
Debido a su estado, el accidentado tuvo que ser inmovilizado con colchón de vacío y trasladada en una camilla de rescate. Finalmente, los bomberos realizaron el porteo manual del lesionado durante aproximadamente 500 metros por una zona escarpada y de difícil tránsito hasta el lugar donde esperaba la ambulancia para su posterior traslado hospitalario.
El uso de helicóptero fue descartado debido a la densa vegetación y a la presencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno, lo que impedía realizar un aterrizaje con las debidas garantías de seguridad.
La intervención se prolongó durante cerca de tres horas y, en torno a las 19:00 horas, las dotaciones regresaban a sus respectivos parques tras dar por finalizado el operativo.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados