Rescatan a un hombre herido tras sufrir un accidente con un quad en Las Hurdes

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres han intervenido en la tarde de este domingo en el rescate de un hombre que había sufrido una caída con un quad en una zona de difícil acceso en Rubiaco, en la comarca de Las Hurdes.

Según informa la institución provincial, el aviso se recibió a las 15:30 horas, cuando se alertó de que una persona había caído por un talud y no podía salir por sus propios medios, presentando además diversas lesiones.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Coria y, en apoyo, de Plasencia, ante la previsión de que no se pudiera acceder con vehículos hasta el punto exacto del accidente. En la zona ya se encontraban los servicios sanitarios y la Guardia Civil, si bien la complejidad del terreno impedía que la ambulancia llegara hasta el herido.

Debido a su estado, el accidentado tuvo que ser inmovilizado con colchón de vacío y trasladada en una camilla de rescate. Finalmente, los bomberos realizaron el porteo manual del lesionado durante aproximadamente 500 metros por una zona escarpada y de difícil tránsito hasta el lugar donde esperaba la ambulancia para su posterior traslado hospitalario.

El uso de helicóptero fue descartado debido a la densa vegetación y a la presencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno, lo que impedía realizar un aterrizaje con las debidas garantías de seguridad.

Noticias relacionadas

La intervención se prolongó durante cerca de tres horas y, en torno a las 19:00 horas, las dotaciones regresaban a sus respectivos parques tras dar por finalizado el operativo.