El Coto Sierra de Talaveruela y Valverde de la Vera, declarado como Monte Protector: tendrá acceso prioritario a ayudas

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha declarado como Monte Protector el paraje conocido como Coto Sierra, un terreno forestal situado entre los términos municipales de Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, con una superficie total de 556,33 hectáreas. Esta designación reconoce su relevante función ambiental y lo convierte en el cuarto monte protector de la región y el primero en la comarca de La Vera.

La resolución, publicada el pasado 17 de febrero en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), afecta a una comunidad de bienes denominada oficialmente 'Coto Sierra Valverde y Talaveruela de la Vera', titular de las parcelas que integran este espacio natural.

Protección

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la figura de Monte Protector se aplica a terrenos forestales que poseen valores ambientales, de protección o conservación especialmente relevantes, similares a los montes catalogados de utilidad pública. En el caso de montes de titularidad privada, como el Coto Sierra, las limitaciones que puedan establecerse por razones ecológicas o de conservación podrán compensarse mediante subvenciones, incentivos y líneas de crédito.

La gestión del enclave corresponderá a la comunidad de bienes propietaria, que deberá ajustarse a lo establecido en la legislación forestal vigente. En este sentido, el artículo 33 de la Ley de Montes establece la obligatoriedad de contar con un proyecto de ordenación, un plan dasocrático o un instrumento equivalente de gestión forestal que garantice la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

La declaración como Monte Protector implica que el Coto Sierra deberá gestionarse con el objetivo de asegurar la máxima estabilidad de su masa forestal. Para ello, se deberán aplicar métodos selvícolas orientados a prevenir la erosión del suelo, regular el régimen hidrológico y conservar la diversidad biológica del entorno.

Además, los terrenos incluidos en esta figura adquieren la clasificación de suelo rústico protegido, conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/2022 de Montes Protectores. Esta condición implica que cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a estos terrenos deberá contar con un informe preceptivo y vinculante de la Administración forestal competente.

Prioridad en ayudas públicas

Otro de los efectos de esta designación es el acceso prioritario a incentivos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que permitirá reforzar las actuaciones destinadas a la conservación y mejora del espacio.

La declaración del Coto Sierra como Monte Protector supone un paso significativo en la protección del patrimonio natural de Extremadura y, en particular, de la comarca de La Vera, consolidando el compromiso institucional con la conservación de los ecosistemas forestales y el desarrollo sostenible del medio rural.