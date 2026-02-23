Más de 1.500 personas se esperan en Garrovillas de Alconétar para celebrar el Día del Almendro en Flor este fin de semana

La primavera ya está llegando a la provincia de Cáceres, y eso es algo que no solo se nota en el buen tiempo. Las flores empiezan a asomarse en cada uno de los municipios de la región y Garrovillas de Alconétar parece ser el primero en incorporarse a esta nueva estación. Como cada año el almendro es el árbol que deja atrás su ropaje invernal para mostrar una nueva apariencia más colorida. En celebración de este acontecimiento se celebra en el municipio el Día del Almendro en Flor, que en esta ocasión tendrá lugar el próximo sábado, 28 de febrero.

Esta nueva edición es además muy especial, ya que "tiene nombre propio", tal y como ha indicado María Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura. Tras 26 años promoviendo esta festividad, la localidad ha conseguido que sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional. Y es que esta fiesta “no solo es una estampa bonita”, ha explicado la vicepresidenta, sino que es “identidad, economía local y un punto de encuentro”.

Celebrar esta fiesta cada año supone impulsar el turismo en el municipio, aportando al comercio local y poniendo en valor la cultura rural. Cuestiones, que en palabras de Gutiérrez, son algunas de las principales líneas de actuación por las que lucha la Diputación de Cáceres con su labor.

Actividades que giran en torno al almendro

Se trata de una celebración que gira por completo en torno a la figura del almendro y lo que este aporta a Garrovillas de Alconétar. El día arrancará en la Plaza de la Constitución a las nueve de la mañana. Desde allí partirán la ruta, en su modalidad de senderismo, bicicleta y ecuestre, hacia el Paraje de Gallito.

En torno a las 14:00 horas, y acompañada de actuaciones musicales, tendrá lugar la comida. La gastronomía girará en torno a los platos típicos de la localidad, como las berzas con buche, escabeche o los dulces tradicionales elaborados con almendra. Cada uno de estos platos se venderá con un precio de siete euros. La festividad cerrará a las 19:00 horas, en la carpa municipal, con actuaciones musicales.

La celebración ya ha dado comienzo el pasado fin de semana con la VI Feria del Almendro. Esta fiesta nace con el mismo objetivo de aprovechar la floración del almendro. "Apetece estar en manga corta envuelta en esos almendros en flor que están ahora mismo espectaculares", ha declarado Elisabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar.

Ella ha disfrutado ya de esta primera parte de la celebración y anima a todos los amantes de la naturaleza a celebrar este inicio de la primavera con ellos este próximo fin de semana.

Como una de las fiestas centrales del municipio se espera repetir la participación de años anteriores, en los que se alcanzaron las 1.500 personas.

En el municipio de Garrovillas de Alconétar, donde cuentan con más de 1.200 hectáreas de almendros, saben lo bonito que es formar parte de esta tradición. En este día tan especial sus paisajes se convierten en un escenario único. La belleza de los almendros, unido al olor de sus flores, consigue que sus participantes disfruten de una vista inigualable mientras se introducen en la dulce experiencia del turrón de almendras. Un olor muy simbólico esta parte de la región cacereña.