Diván Du Dón hará la primera parada de su gira 'Macetas de Colores' en Santiago de Alcántara como parte del Festival Tagus Oeste

El municipio cacereño de Santiago de Alcántara se encuentra en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional. Se trata de uno de los rincones con los paisajes mejor conservados de la provincia, pero aún así "es uno de los grandes olvidados". Así lo detallaba Juan Ignacio Gilete, alcalde del municipio quien presentaba el Festival Tagus Oeste.

Esta iniciativa busca poner en valor el paisaje de la localidad, permitiendo a los visitantes conocerlo de primera mano. Para ello se organiza una ruta motera a través de sus parajes naturales. Además, como novedad, este año también han incorporado una ruta senderista para quienes quieran disfrutar de la experiencia a pie.

El programa de este año

La actividad dará comienzo a las nueve de la mañana en la Plaza de España del municipio. Allí se ofrecerá desayuno a los participantes. Posteriormente, se iniciarán ambas rutas en torno a las diez.

En el caso de la ruta motera se comenzará en Santiago de Alcántara, pasando por Carbajo, Membrío, Salorino y San Vicente de Alcántara. Tras una parada en Valencia de Alcántara, se pasará a territorio portugués por el Concello de Marvão. A través de Castelo de Vide y Montalvão, se volverá a cruzar la frontera volviendo hacia el pueblo desde Cedillo.

Por su parte, la ruta senderista se realzará siguiendo la Ruta del Batán. Este es un recorrido de unos 10 kilómetros aproximadamente, que tiene salida y llegada en la propia localidad.

En torno a las doce de la mañana se dará comienzo a los juegos infantiles, donde la participación es gratuita. Sobre las 14:30 horas tendrá lugar la comida en la explanada del complejo rural El Buraco, unida a la celebración del mercado artesanal. A partir de las 16:00 horas se continuará con los juegos infantiles y se iniciarán los conciertos.

Este año el programa incluye tres propuestas musicales muy sonadas a lo largo de la provincia. Agencia Tributaria y Verea serán algunos de los grupos que formen parte de la cita. Además, Diván Du Dón hará la primera parada de su gira 'Macetas de Colores' en Santiago de Alcántara, como parte de este festival.

Naturaleza y deporte para impulsar al pueblo

"Esta es la excusa perfecta para descubrir uno de los rincones más espectaculares de la región", ha indicado Dionisio Vasco, Diputado delegado de Parque Móvil y Talleres. Además, también se trata de una iniciativa que ayuda a atraer más visitantes al municipio.

Mónica de María Batalla, presidenta de la Asociación Cultural 'El Calozo' ha indicado que el objetivo de esta actividad es "impulsar el desarrollo del turismo y la economía locales". El año pasado alrededor de 120 personas se animaron a participar en la ruta motera, un número que esperan repetir en esta ocasión. Además, con el añadido de la ruta senderista también consideran que serán incluso más quienes formen parte de la actividad.

Aunque no se ha fijado un cupo límite para la actividad, para formar parte de cualquiera de las rutas es necesaria inscripción. Esta será de 20 euros por persona e incluye desayuno, comida y pack y credencial del senderista.

Para quienes quieran estar presentes únicamente en el desayuno o la comida se pondrán a su disposición unos tickets en el mismo lugar de celebración. Los conciertos son de participación libre y gratuita.

El festival tendrá lugar el próximo 14 de marzo en Santiago de Alcántara. Desde la localidad animan a los amantes de la naturaleza y el deporte a disfrutar de los paisajes que ofrece esa zona tan espectacular.