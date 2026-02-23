Los programas sociales que están marcando la diferencia en la provincia de Cáceres

Las ediciones anteriores de la convocatoria de ayudas sociales de la Diputación de Cáceres han mostrado un patrón claro en la selección de proyectos financiados. Las propuestas que mejor puntuación han obtenido han sido aquellas que responden a necesidades detectadas en el territorio y presentan un impacto directo en la población beneficiaria.

Proyectos con mayor respaldo

Entre las iniciativas destacadas figura el Programa de Terapia Ocupacional y Psicomotricidad para personas con Alzheimer impulsado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles del Norte de Cáceres, con actuaciones en municipios como Coria o Moraleja. La atención especializada y el apoyo a cuidadores en comarcas con elevado envejecimiento poblacional han sido factores determinantes en su valoración.

También ha sobresalido el programa Mujer Avanza de la Fundación ECCA Social, desarrollado en distintas localidades rurales de la provincia, centrado en el acompañamiento y la formación de mujeres cuidadoras. La incorporación de perspectiva de género y la respuesta a necesidades específicas del medio rural han contribuido a su respaldo.

En municipios como Navalmoral de la Mata o Plasencia han obtenido apoyo proyectos de inclusión social y actividades socioeducativas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que han presentado objetivos claros, indicadores de seguimiento y coordinación con los servicios sociales locales.

Iniciativas con impacto significativo

Algunas de las propuestas financiadas han logrado continuidad más allá del periodo subvencionado. En el norte de la provincia, programas vinculados a la atención a personas con demencia han consolidado redes de apoyo a familias en municipios como Coria, reforzando la colaboración entre asociaciones y servicios municipales.

Asimismo, iniciativas centradas en la promoción de la autonomía personal y la cohesión social han fortalecido el tejido asociativo en distintas localidades rurales, generando efectos que trascienden la duración inicial del proyecto.

La experiencia acumulada en estas convocatorias refleja que la viabilidad técnica, el arraigo en el municipio y la capacidad de generar resultados tangibles se han convertido en elementos clave para acceder a las ayudas y maximizar su impacto en la provincia de Cáceres.