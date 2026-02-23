El PP de Cáceres denuncia un agravio territorial por la exclusión de ayudas a agricultores y ganaderos

El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha expresado su malestar por el contenido del Real Decreto-ley 5/2026, aprobado el pasado 17 de febrero por el Gobierno de España, al considerar que deja fuera a agricultores y ganaderos cacereños de determinadas ayudas económicas destinadas a paliar los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos.

La formación señala que las recientes borrascas han provocado “daños importantes en muchas explotaciones de todas las comarcas cacereñas”, con consecuencias económicas relevantes para profesionales del sector primario. Según el PP, las lluvias y el viento han causado inundaciones en explotaciones agrarias, daños en infraestructuras y la pérdida de cabezas de ganado.

Críticas por la exclusión de determinadas ayudas

El Partido Popular asegura que, de acuerdo con el contenido del decreto, los profesionales del campo en la provincia no podrán acogerse a varias de las medidas contempladas en el capítulo relativo a ayudas agrarias y pesqueras, como la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias y acuícolas afectadas, la ayuda destinada a compensar daños no cubiertos por el seguro agrario combinado, la ayuda extraordinaria para incrementar la subvención de las primas de seguros agrarios o la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.

El grupo político sostiene que esta situación genera un agravio territorial, ya que, según indican, “algunos agricultores de la provincia de Cáceres no recibirán nada por los daños en su explotación mientras ven como a pocos kilómetros podrán ser compensados con hasta 25.000 euros por el mismo daño”, algo que es "muy injusto".

Ante esta situación, el partido ha solicitado al Ejecutivo central que revise el decreto y amplíe su alcance territorial. En palabras de la formación, se debe “elaborar otro que incorpore a los municipios de la provincia”, con el objetivo de garantizar un trato equitativo a los profesionales del sector agrario.

Asimismo, el PP ha instado al PSOE en la provincia a respaldar las reivindicaciones del sector y trasladarlas al Gobierno central para que se evalúe una posible modificación de la normativa.

Contexto

El Real Decreto-ley 5/2026 establece un paquete de medidas urgentes en respuesta a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos, con especial incidencia en territorios de Andalucía y Extremadura. Estas ayudas están dirigidas a mitigar el impacto económico en sectores como la agricultura y la ganadería, especialmente en explotaciones afectadas por inundaciones, viento u otros fenómenos adversos.

Desde el Partido Popular de Cáceres insisten en la necesidad de que los agricultores y ganaderos de la provincia puedan acceder a estas compensaciones en igualdad de condiciones, al considerar que también han sufrido consecuencias significativas derivadas de los últimos temporales.

El debate sobre el alcance territorial de estas ayudas se produce en un contexto marcado por las dificultades del sector agrario ante los efectos del clima adverso y el incremento de los costes de producción, factores que han intensificado las demandas de apoyo institucional en distintas regiones.