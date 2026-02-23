Valverde del Fresno y el Museo Vostell de Malpartida, unidos por el a fala en un taller sobre Pasolini

El Ayuntamiento deValverde del Fresno, en colaboración con el Museo Vostell Malpartida, organizará el próximo 14 de marzo un taller en valverdeñu centrado en la traducción y lectura de textos del escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de la localidad, en horario de 17.30 a 19.30 horas.

El taller está dirigido a hablantes de valverdeñu, una de las tres variantes de a fala, quienes podrán leer, traducir y adaptar citas y fragmentos de la obra de Pasolini a esta lengua tradicional. El objetivo es fomentar el uso activo de esta modalidad lingüística y acercar al público local a una de las figuras más influyentes de la cultura europea contemporánea.

Proyección cultural

Las traducciones realizadas durante el taller, junto con grabaciones de audio en valverdeñu, formarán parte de un ciclo expositivo dedicado a las tres variantes de a fala que será presentado en el Museo Vostell Malpartida. Esta iniciativa permitirá difundir este patrimonio lingüístico más allá de su ámbito geográfico habitual, contribuyendo a su reconocimiento en contextos culturales de alcance nacional e internacional.

La propuesta supone una oportunidad destacada para promocionar y preservar a fala, hablada en varios municipios de la Sierra de Gata, mediante su vinculación con espacios culturales de referencia y con la obra de autores universales.

Compromiso con la conservación lingüística

El proyecto refleja el compromiso institucional con la protección y difusión de las lenguas minoritarias, integrando su uso en actividades culturales contemporáneas. La colaboración entre el Ayuntamiento de Valverde del Fresno y el Museo Vostell Malpartida refuerza el papel de la cultura como herramienta de conservación del patrimonio inmaterial.

La celebración de este taller no solo contribuirá a preservar el valverdeñu, sino que también consolidará su presencia en circuitos culturales, favoreciendo su transmisión a nuevas generaciones y su visibilidad en el ámbito artístico y educativo.