El vino de la provincia de Cáceres conquista paladares: conoce la Denominación de Origen Protegida Ribera del Guadiana

La gastronomía de la Comunidad de Extremadura ha sido elogiada en numerosas veces. No es de extrañar que quienes viven en ella ensalcen las cualidades de su tierra, pero cuando estas son también son homenajeadas desde fuera quiere decir que no se trata simplemente de amor a la patria.

Pero gran parte de este tesoro culinario, forma parte precisamente de la provincia de Cáceres, y entre su amplia gastronomía se encuentra el vino. Algunos de los producidos en la zona han recibido nada menos que el título de Denominación de Origen Protegida (DOP).

Se trata de un sello de calidad europeo que se otorga a aquellos productos alimenticios o agrícolas elaborados de principio a fin en una zona geográfica delimitada. Esto significa que debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos.

En primer lugar, toda la uva debe proceder de la zona geográfica delimitada que da nombre al vino. Su producción, transformación y elaboración también debe tener lugar en esa misma franja, y debe realizarse siguiendo métodos tradicionales regulados. Por último, se debe garantizar que ostente características de sabor, aroma y calidad exclusivos de su zona nativa.

El título llega a manos cacereñas

En el caso de la provincia de Cáceres, existe la D.O.P. Ribera del Guadiana. El título fue otorgado en 1999, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ratificó el reglamento de su Consejo Regulador.

Cañamero y Montánchez son las únicas dos zonas de producción de la región cacereña. Junto a ellas, Ribera Alta, Ribera Baja, Matanegra y Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz, también forman parte de la delimitación geográfica de este título.

Entre sus variedades se encuentran tanto vinos rosados como blancos y tintos. En cuanto a los blancos ofrecen ejemplares de Crianza, Fermentado en Barrica, Reserva, Joven, así como Gran Reserva. En el lado contrario, sobre los tintos a esta misma variedad se añaden dos tipologías, Roble y Vino de Guarda.

Variedades de vino con la D.O.P. Ribera del Guadiana. / Cedida a El Periódico

Entre las bodegas en las que se acoge a esta denominación vinícola, dentro de la provincia de Cáceres se encuentran las Bodegas Ruiz Torres y Cañalva bodegas y viñedos.

Además, cabe mencionar que algunos vinos de la provincia también se acogen a la Indicación geográfica Protegida (IGP) Vino de la Tierra de Extremadura. Se trata de vinos de pitarra, cuya producción se lleva a cabo principalmente en zonas como Las Villuercas, Tierra de Barros, Sierra de Gata y La Vera. Estos se elaboran utilizando variedades autóctonas como Alarije, Pardina, Tempranillo y Garnacha.

Cómo se promociona el producto

Cuando se busca un buen producto, muchas veces uno inicia esa demanda en los lugares más lejanos, olvidando habitualmente las opciones que se tienen al alcance de la mano. La región extremeña, a pesar de haber sido homenajeada por sus muchos atributos lo largo de los años, sigue siendo una de las comunidades más olvidadas con más frecuencia de la que debería.

Es por eso, que son pocas las ocasiones en las que grandes eventos o personalidades se fijan en ella como destino. Algo que los propios ciudadanos de la región deben combatir desde dentro de esta. Son muchas las bodegas que han aprovechado el enoturismo para atraer a visitantes, además de impulsar sus variedades vinícolas en festividades fuera de la región.

El concurso de poda D.O. Ribera del Guadiana, es un ejemplo de esta labor de promoción. Además, el I Fórum de Enoturismo Ibérico, organizado por la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, se centra en fortalecer los lazos enoturísticos entre España y Portugal. Sumado a ellos se encuentra la Feria Espiga, un evento enoturístico donde se promocionan los vinos de la denominación.

La región cacereña ya ostenta el título y muchos ya se han puesto manos a la obra para que fuera de la provincia todos sepan lo que valen sus productos. Ahora toca que sus propios habitantes apuesten por las cualidades de su tierra, y dejen de buscar fuera lo que tienen a un paso de distancia.