Zarza la Mayor presentará el 'Domingo de los Tiros' en el Gran Teatro de Cáceres para impulsar su reconocimiento turístico

La presentación oficial de la fiesta 'Domingo de los Tiros' es un paso clave para que Zarza la Mayor consiga el reconocimiento de esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Regional

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor. / Juanjo Módenes

Pablo Parra

Cáceres

El municipio de Zarza la Mayor presentará oficialmente su fiesta más emblemática, el 'Domingo de los Tiros', el próximo 6 de marzo a las 11.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres. El objetivo de este acto es impulsar el reconocimiento de esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El evento supondrá una de las principales acciones del consistorio para dar visibilidad a esta celebración, considerada una de las señas de identidad cultural del municipio y de la tradición festiva extremeña.

Un paso clave para el reconocimiento oficial

La presentación en el Gran Teatro no será únicamente un acto promocional, sino que forma parte de la hoja de ruta institucional para conseguir el reconocimiento oficial de la festividad. Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de poner en valor una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes.

“Zarza la Mayor y nuestro Domingo de los Tiros no se merecen menos que este escenario”, señalan desde la organización, que subraya además la implicación de la población local en la difusión del evento y la buena acogida que está teniendo la iniciativa.

Una tradición ligada al Domingo de Resurrección

El 'Domingo de los Tiros' se celebra cada año coincidiendo con el Domingo de Resurrección y constituye uno de los momentos más destacados del calendario festivo local. Durante la jornada, los tradicionales disparos de escopeta acompañan el paso de las imágenes religiosas, en una manifestación que combina elementos históricos, fervor popular y tradición.

El acto de presentación servirá para dar a conocer los detalles de esta celebración y reforzar su proyección fuera del municipio, en un momento clave para su aspiración de convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional.

La iniciativa representa un nuevo impulso para la promoción cultural de Zarza la Mayor y de sus tradiciones, con el objetivo de consolidar la celebración como uno de los eventos festivos de referencia en Extremadura.

