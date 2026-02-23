Tradiciones
Zarza la Mayor presentará el 'Domingo de los Tiros' en el Gran Teatro de Cáceres para impulsar su reconocimiento turístico
La presentación oficial de la fiesta 'Domingo de los Tiros' es un paso clave para que Zarza la Mayor consiga el reconocimiento de esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Regional
El municipio de Zarza la Mayor presentará oficialmente su fiesta más emblemática, el 'Domingo de los Tiros', el próximo 6 de marzo a las 11.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres. El objetivo de este acto es impulsar el reconocimiento de esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Regional.
El evento supondrá una de las principales acciones del consistorio para dar visibilidad a esta celebración, considerada una de las señas de identidad cultural del municipio y de la tradición festiva extremeña.
Un paso clave para el reconocimiento oficial
La presentación en el Gran Teatro no será únicamente un acto promocional, sino que forma parte de la hoja de ruta institucional para conseguir el reconocimiento oficial de la festividad. Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de poner en valor una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes.
“Zarza la Mayor y nuestro Domingo de los Tiros no se merecen menos que este escenario”, señalan desde la organización, que subraya además la implicación de la población local en la difusión del evento y la buena acogida que está teniendo la iniciativa.
Una tradición ligada al Domingo de Resurrección
El 'Domingo de los Tiros' se celebra cada año coincidiendo con el Domingo de Resurrección y constituye uno de los momentos más destacados del calendario festivo local. Durante la jornada, los tradicionales disparos de escopeta acompañan el paso de las imágenes religiosas, en una manifestación que combina elementos históricos, fervor popular y tradición.
El acto de presentación servirá para dar a conocer los detalles de esta celebración y reforzar su proyección fuera del municipio, en un momento clave para su aspiración de convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional.
La iniciativa representa un nuevo impulso para la promoción cultural de Zarza la Mayor y de sus tradiciones, con el objetivo de consolidar la celebración como uno de los eventos festivos de referencia en Extremadura.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados