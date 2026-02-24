Cientos de fieles llenan Serradilla de fe en el Encuentro Diocesano de Cuaresma

El año pasado tuvo que suspenderse por el fallecimiento del papa Francisco, y quizás por eso la acogida en esta ocasión por parte de los fieles ha sido mayor. Serradilla volvió a disfrutar del Encuentro Diocesano de Cuaresma el pasado sábado, donde contó con la presencia de varios cientos de fieles acompañando al obispo de la Diócesis de Plasencia, Ernesto Brótons.

Tanto la iglesia de la Asunción como el Santuario del Santísimo Cristo de la Victoria, escenarios principales de las celebraciones, se quedaron pequeños y obligaron a numerosas personas a seguir los actos en los aledaños. Las calles de la localidad fueron el otro eje sobre el que giró la jornada con la celebración del Vía Crucis.

El Encuentro se abrió con una intervención de Antonio Cano, responsables del Secretariado Diocesano de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones, y las posteriores confesiones. Tras el citado Vía Crucis, se procedió a la celebración de la Santa Misa en el Santuario del Cristo de la Victoria, donde Brotóns apeló a la misericordia.

Misericordia

En primer lugar se congratuló de poder compartir fe y comunión en la cita, al señalar que "es bueno y hermoso encontrarnos, descubrir que no estamos solos, que la vida es crear lazos con Dios, entre nosotros. Es bueno juntarnos para saborear juntos el amor y la misericordia de Dios. Por ello hemos acogido con confianza su abrazo de perdón. Hemos contemplado en el Via Crucis el Misterio de amor sin límites y ahora compartimos la doble mesa de la palabra y el pan", señaló. Por eso, "conforme a las entrañas de Dios, lo decisivo es siempre la Misericordia. Ni el ayuno ni el sábado consagrado al Señor como anuncia el Profeta se entienden si falta la misericordia".

El prelado añadió que "la gloria de Dios, no lo olvidemos, es que todo hombre y mujer tengan vida, porque Dios es su vida, y todo lo que podamos hacer por el bien de nuestros hermanos, da gloria a Dios. Ayunemos de lo que nos hace y hace mal al otro, no nos cansemos de orar, que es el sentido del sábado. No nos cansemos de hacer el bien".

Por último, apeló a que "este encuentro nos haga testigos de la misericordia de Dios, que nos ayude a parecernos a Él, a querernos más a nuestra Iglesia de Plasencia. Es hermoso conocernos y encontrarnos para querernos. Y a querer a quien más necesitado de cariño esté".

El evento finalizó con el encuentro con el Señor a través de la Adoración al Santísimo, que se celebró en el Santuario del Cristo de la Victoria.