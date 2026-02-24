Tres detenidos por robos con intimidación en comercios de Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por un supuesto delito de robo con intimidación y hurto en establecimientos comerciales de Jarandilla de la Vera, Cáceres.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 20 de febrero de 2026, cuando se tuvo conocimiento de que dos personas, un hombre y una mujer, habían sido sorprendidas sustrayendo productos en un establecimiento de alimentación de dicha localidad, habiendo conseguido abandonarlo.

Esta información fue facilitada a los agentes en servicio, quienes obtuvieron datos relacionados con la apariencia física de los sospechosos, para lo cual se contó con la colaboración de agentes de Policía Local de la localidad, iniciándose un dispositivo de búsqueda para localizarlos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes consiguieron localizarles en otro establecimiento de alimentación de la misma localidad. Los trabajadores de este segundo establecimiento manifestaron que habían observado a estas personas sustrayendo diversos artículos y que, al ser sorprendidas, empujaron a una trabajadora para huir del lugar.

Hombre y mujer de 34 y 50 años

Tras la identificación de estas personas, un hombre y una mujer de 34 y 50 años, respectivamente, los agentes realizaron un cacheo superficial al varón, localizando entre sus pertenencias numerosos productos escondidos. En el momento de informar a la mujer de la necesidad de realizarle un cacheo, a los mismos efectos, esta extrajo también del interior de una faja numerosos productos que en ella escondía.

Cabe destacar, además, que se da la circunstancia de que el hombre tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda y detención emitida por un Juzgado de Andalucía.

Tercer hombre, de 51

Asimismo, los agentes identificaron a un tercer hombre, de 51 años, que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento comercial, estacionado junto a un vehículo, quien presuntamente realizaba labores de vigilancia exterior y esperaba al resto para abandonar el lugar de los hechos.

Finalmente, los tres implicados han sido detenidos como supuestos autores de los delitos de robo con intimidación, hurto y, en uno de los casos, por requisitoria judicial en vigor.

Entre los efectos recuperados se encontraban productos de alto valor económico como blíster de entrecot, quesos, chorizos y salchichones ibéricos, tortas, cremas o desodorantes, entre otros, valorados todo ello en cerca de 700 euros.