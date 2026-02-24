Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando

Vuelve una de las citas gastronómicas más esperadas en la provincia de Cáceres. Valdefuentes ya ha presentado la nueva edición de su edición de su Feria Agroalimentaria. La fiesta nació hace 27 años con un único día de celebración que, con el paso del tiempo, se ampliaron hasta llegar a los tres actuales. Tras dos años de parón a causa de la pandemia por Covid-19, la fiesta se retomó con más fuerza que nunca. Es por ello que en esta ocasión celebran el 25 aniversario de la festividad.

Además, esta edición se vive en el pueblo con una ilusión especial, y que el pasado mes de septiembre su Feria Agroalimentaria fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Tres días de gastronomía, música y ocio

La celebración, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo, iniciará en torno a las 13:00 horas con la inauguración de exposiciones de pintura de artistas locales en el claustro del Convento de San Agustín. Sobre las 19:00 horas continuará con una demostración de cortadores de jamón. Finalmente, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, inaugurará la XXV edición de la Feria Agroalimentaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El sábado llega el día grande en la localidad. La fiesta dará comienzo a las 9:30 horas con una ruta senderista, a la que seguirá nuevamente la apertura de las exposiciones sobre las 12:30 horas. A la una de la tarde, se producirá la apertura de los stands en la carpa central, seguida de diferentes actuaciones musicales que se iniciarán a las 14:30 horas. El homenaje ‘In Memoriam’, en honor al cantaor de flamenco Juan Domingo Márquez, conocido como Juando, será el que inaugure el programa de conciertos. En la actuación estará presente el guitarrista que actuaba habitualmente junto al cantaor. A este le seguirán la representación de la Fiesta de los Tableros y las actuaciones musicales del Grupo 'Los Rokipankis' y la cantante Soraya Arnelas.

El día dará cierre con una disco móvil en torno a las ocho de la tarde, con la actuación del dj local Joel Durán.

El domingo, la fiesta comenzará con la apertura de los stands en torno a las 13:00 horas. De forma paralela se realizará de nuevo la apertura al público de las exposiciones artísticas. A las 14:15 horas, tendrá lugar la actuación de la bailaora local Irene Herrera. A lo largo de la tarde se realizarán diversos espectáculos musicales a cargo de artistas y grupos regionales. A las siete de la tarde se pondrá el broche final a la fiesta con el acto de clausura.

Novedades de la edición

En este día completamente dedicado a las empresas de la región, se les ofrece el escaparate perfecto para dar a conocer sus productos. "Esta fiesta, que une gastronomía, cultura ocio es la oportunidad perfecta para llegar a los consumidores de una forma única", así lo ha explicado Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes. En la feria se pueden adquirir las piezas directamente en los stands, pero también se pueden comprar a través de tickets. En esta ocasión, se mantiene el precio de los tickets. A 0,60 euros para el jamón, el lomo, el queso y las anchoas, y a 0,50 euros para los embutidos, los bombones y los dulces.

El año pasado se vendieron alrededor de 50.000 tickets, lo cuales sirven para poder adquirir los productos de los stands. Esto demuestra el refuerzo que supone la feria para los productores de la provincia, quienes además de darse a conocer también tienen la oportunidad de vender sus productos. Con el paso de las ediciones se ha detectado que cada vez son más los clientes que adquieren piezas completas en los propios puestos.

Carlos Gil

Esto conlleva que cada año también sean más las empresas que solicitan un stand en el que exponer sus productos. Valdefuentes cuenta con una amplia lista de espera, pero este año tres nuevas compañías han podido incorporarse al grupo de las 20 que cada año asisten a la feria. Además, la fiesta viene con una segunda novedad, y es que se trata de una cita que en cada edición congrega a más de 16.000 personas. Muchos de los participantes residen en otras localidades cacereñas, lo que les dificulta la asistencia. De esta manera, desde el ayuntamiento de Valdefuentes se ponen diversas líneas de autobuses para facilitarles el desplazamiento. Este año se han añadido dos más, para las zonas de Trujillo y Miajadas, el sábado.

Una celebración clave para el territorio

"La agricultura y la ganadería son señas de identidad en Valdefuentes y es clave darlas a conocer para convertirlas en productos turísticos", ha declarado Óscar Mateo, Director General de Turismo de la Junta de Extremadura. La continuación de esta celebración es uno de los ejes centrales que sostiene la economía en el municipio y que ayuda a "posicionarlo en la región".

Angélica García, Diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería , quien también ha asistido a la presentación de la feria se sumaba a esta afirmación explicando que "hay que dinamizar el territorio y nada se hace mejor que desde el mismo territorio".

Esta fiesta pone cada año en valor la gastronomía existente en la provincia de Cáceres y acerca a los clientes hasta la primera fase de su elaboración, los productores. El año pasado la localidad recibió su fiesta con lluvia, pero "ni el mal tiempo pudo con ellos". En esta ocasión el sol parece que podría acompañarlos, eliminando cualquier obstáculo que pueda frenar a los amantes de la gastronomía a disfrutar de la celebración.