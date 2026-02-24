El rincón de la provincia de Cáceres que gana visitantes sin perder su esencia serrana

La Garganta ha dejado de ser uno de los grandes desconocidos del Valle del Ambroz para convertirse en un destino emergente dentro del norte de la provincia de Cáceres. Con 353 habitantes, el municipio ha experimentado en los últimos años una evolución marcada por la puesta en valor de su patrimonio, la recuperación de espacios históricos y el impulso a sus recursos naturales.

El reconocimiento recibido en los Premios Turismo Norte de Extremadura ha supuesto un respaldo institucional a una estrategia que se ha apoyado en la rehabilitación de enclaves como el Corral de los Lobos o el antiguo pozo de la nieve, convertido hoy en atractivo visitable. Estas actuaciones se han sumado a la promoción de rutas como el Camino del Lomo o el Cordel del Berrocal, que atraviesan castañares y robledales a más de 1.000 metros de altitud.

El turismo de naturaleza ha sido el principal motor de este crecimiento. La cercanía a la estación de esquí de La Covatilla y a las piscinas naturales de Baños de Montemayor ha favorecido que parte de los visitantes prolonguen su estancia en la zona. Además, la mejora de infraestructuras y la difusión digital del destino han incrementado la visibilidad del municipio.

Un modelo basado en identidad y paisaje

El modelo turístico de La Garganta ha evolucionado hacia una propuesta que combina identidad local, tradición y entorno natural. La Iglesia de la Asunción y la devoción a la Virgen del Castañar siguen siendo ejes culturales, mientras que el casco urbano conserva la arquitectura serrana característica.

A diferencia de otros municipios cacereños como Hervás, que ha consolidado su Festival Internacional de Teatro en la calle como motor cultural, o Plasencia, con su programación ligada al Martes Mayor y al patrimonio monumental, La Garganta ha apostado por un crecimiento más vinculado al turismo rural y de experiencias.

Fiestas y tradiciones que refuerzan el calendario anual

Más allá de la Romería de los Paporros, que simboliza la unión con Béjar en torno a la Virgen del Castañar, el municipio mantiene celebraciones tradicionales vinculadas al calendario religioso y festivo local, como las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción en agosto.

En el contexto comarcal, el Valle del Ambroz suma citas que también repercuten en La Garganta, como el Otoño Mágico, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, que cada año atrae a miles de visitantes a localidades cercanas como Hervás, Baños de Montemayor o Casas del Monte. Este tipo de eventos refuerza el flujo turístico en toda la comarca y beneficia indirectamente al municipio.

Patrimonio y entorno en el norte cacereño

La Garganta se encuentra en un enclave estratégico para quienes buscan combinar naturaleza e historia. En sus inmediaciones destacan conjuntos patrimoniales de la provincia de Cáceres como el casco histórico de Hervás y su barrio judío, la ciudad monumental de Plasencia o las termas romanas de Baños de Montemayor, uno de los balnearios más antiguos de la península.

También en el entorno se pueden visitar espacios naturales como el Valle del Jerte, conocido por la floración del cerezo, o la Vía de la Plata a su paso por el norte cacereño.

Un futuro ligado a la sostenibilidad

El futuro turístico de La Garganta pasa por consolidar un modelo sostenible que permita fijar población y generar actividad económica sin perder su esencia serrana. La diversificación de la oferta —con turismo activo, rutas interpretativas y miradores como el proyectado en el entorno del Corral de los Lobos— apunta a una estrategia de crecimiento moderado, centrada en visitantes que buscan tranquilidad y autenticidad.

En un contexto en el que el turismo rural gana peso frente a destinos masificados, La Garganta aspira a seguir posicionándose como uno de los enclaves de altura del norte de Cáceres, apoyada en su paisaje, su historia y su identidad paporra.