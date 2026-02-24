"La Luna no tiene haters": Plena Moon desembarca en el Valle del Jerte en una nueva edición sostenible llena de arte

"La luna no tiene haters. Puede tener amantes o indiferentes, pero no tiene haters". Desde hace siglos, la humanidad venera a la Luna. Haga calor, frío o lluvia, siempre está ahí. Y esa adoración no es solo algo del pasado, pues en pleno siglo XXI sigue vigente. Es uno de los fines que tiene el Plena Moon, un festival artístico con un claro protagonista: la Luna llena.

Este martes se ha presentado en el palacio provincial de la Diputación de Cáceres su XXXIV edición, que se celebrará por primera vez en el Valle del Jerte. Su objetivo es la concienciación sobre el medio ambiente, apagando las luces de los monumentos más emblemáticos de la localidad coincidiendo con dicha fase lunar tan iluminativa. Además, el arte surge gracias al trabajo de varios artistas, como pintores, poetas o fotógrafos, entre muchos otros, que hacen de esta una jornada agradable bajo la luz de la Luna.

En esta ocasión será en Cabrero, una localidad del Jerte de apenas 300 habitantes que "se están volcando de lleno", el próximo 3 de marzo. La iniciativa nació en Cáceres, donde se sigue celebrando, pero se ha ido expandiendo incluso fuera del país, llegando a lugares de Francia, Portugal, Italia o México. Once ciudades que, con Cabrero, pasan a ser doce.

"Pensamos que cualquier sitio, aunque sea una pequeña localidad como Cabrero, puede ser ejemplo de conciencia sostenible", asegura el promotor del festival, José León. "Plena Moon simplemente está poniendo el ejemplo y está intentando que este movimiento se extienda a todo el mundo. Nosotros simplemente les marcamos un marco, es un festival sostenible y sin consumo", añade.

Plena Moon tiene una ventaja, y es que es muy íntimo. La gran mayoría de los artistas que van a participar son locales. Son los propios vecinos los que lo van a realizar y, a la vez, disfrutar. Participa el colegio o participa la Asociación de Mujeres del pueblo. Además, cuenta con una etiqueta de vestimenta concreta: hay que ir de blanco y negro. "Tú vas a los carnavales y te disfrazas, vas a San Fermín y te atas un pañuelo rojo, vas a un partido de fútbol y te pones una camiseta, y vas a Plena Moon y vas de blanco y negro".

Y de todos los lugares que hay en la provincia, ¿por qué Cabrero? Surgió por una emprendedora del pueblo, Claudia, que conoció la iniciativa y se lo propuso al Ayuntamiento, convenciéndoles. Su alcalde, Antonio Pérez, no se explayó demasiado, pero sí señaló que "desde el Ayuntamiento de verdad que apostamos por ello y esperemos que esto sea para largo tiempo". "Yo creo que va a tener una aceptación bastante grande".

Sobre el 60% del pueblo se va a volcar con el festival, siendo un porcentaje bastante elevado. "Imaginen en Cáceres un festival que cuente con la participación del 60% de la ciudad".

Aún no se ha revelado el cartel de los artistas, algo que se hará próximamente. El motivo es que apenas se ha tenido un mes para organizarse, "todo un récord". Sin embargo, se ha adelantado la presencia de poetas de la zona y se está cerrando la de músicos integrantes de bandas "relevantes", según comunicó el concejal de Cultura y teniente alcalde, Fernando Marcos.

Por su parte, la Diputación de Cáceres, que siempre apoya este tipo de eventos culturales, estuvo representada por el diputado provincial Javier Prieto, quien añadió que "nuestro objetivo siempre es trabajar por los entornos rurales". "Además, hacerlo desde un punto transversal, que también forma parte de nuestras políticas, como son los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos claves que de manera transversal venimos desarrollando en las distintas áreas de la diputación. En este caso es la lucha contra el cambio climático y el apoyo a la sostenibilidad".

El objetivo principal del evento no deja de ser concienciar sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, siguiendo las políticas de la Agenda 2030. Una conciencia que cuesta poco. El festival dura dos horas, y da comienzo alrededor de las 20.00 horas. "¿Qué se puede ahorrar en ese tiempo? ¿Lo que aportan dos árboles? Pues son dos árboles plantados y ese dinero por la luz ahorrado", comentaba León. "Estamos al principio de algo que no lo vamos a ver ni nosotros ni nuestros nietos, pero estamos al principio de un proceso. Tenemos que ahorrar, estamos en una sociedad de consumo a lo bestia".

El cartel corre a cargo de Soraya Irene Balsalobre Ortiz, vecina de Barrado a quien agradecieron los organizadores en varias ocasiones su trabajo. Plena Moon es un "llamamiento al ahorro que no quiere banderas ni fronteras", un evento sencillo pero que cuenta con un mensaje limpio, claro y muy potente: el ahorro de luz puede salvar el planeta, y qué mejor forma de hacerlo que venerando a nuestra vecina, la redonda y luminosa Luna.