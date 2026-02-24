La Red de Coworking de la provincia de Cáceres quiere evitar que "el talento tenga que elegir entre oportunidades y raíces"

"Una oportunidad para trabajar desde cualquier lugar", así presentaba Tomás Sánchez, diputado de Informática e Innovación el nuevo proyecto impulsado por la Diputación de Cáceres. Se trata de la Red Provincial de Coworking, que busca aportar una conectividad real y servicios de apoyo al mundo rural.

"Teletrabajo y arraigo", son los dos ejes centrales que guían la propuesta, presentada este martes en el Palacio obispo Solís de Miajadas. Allí, diferentes representantes municipales, empresas y profesionales del desarrollo local, entre otros asistentes, han podido conocer de primera mano la iniciativa.

En el contexto actual, las preocupaciones más habituales son servicios esenciales, conectividad y digitalización, vivienda y movilidad. En este sentido, la Diputación de Cáceres busca solventar estas peticiones contribuyendo así a retener población y fortalecer la actividad económica de las localidades rurales. "Una herramienta concreta para que el talento no tenga que elegir entre oportunidades y raíces", ha concluido Sánchez.

De esta manera, el proyecto nace para "convertir los espacios de coworking individuales del medio rural en una plataforma conectada de oportunidades". Trabajar, emprender, innovar y generar comunidad profesional son las cuatro oportunidades que se buscan generar en los municipios de la provincia.

Colaboración a partir de reuniones anuales y herramientas compartidas

Para lograrlos la diputación garantizará una conectividad digital de alta capacidad, espacios multiusos y versátiles y el acceso a recursos y financiación. Además, se llevará a cabo un acompañamiento mediante una mentorización experta, junto al desarrollo de competencias para la Cuarta Revolución Industrial y la consolidación de alianzas público-privadas.

La Red se concibe como una estructura de cooperación territorial. De esta manera, funcionará como entidad facilitadora y garante de coherencia estratégica siguiendo cuatro ejes de actuación.

La Diputación será la encargada de coordinar las actuaciones como representante de la Red, mientras las entidades adheridas participan en una gobernanza horizontal promoviendo acciones conjuntas.

Para ello se realizarán reuniones una vez al año, con resúmenes ejecutivos que se compartirán en el espacio digital común. A su vez, también podrán convocarse sesiones extraordinarias.

Se habilita además una herramienta compartida para recopilar y analizar diferentes datos de actuación. A partir de esta información, se realizarán informes anuales para orientar la mejora continua.

El proyecto se apoya en principios como la colaboración, cohesión territorial, innovación, inclusión, transparencia y acompañamiento a proyectos emergentes.

Participación voluntaria

Las entidades que quieran formar parte de la iniciativa lo harán de forma voluntaria. Podrán integrarse en la misma, ayuntamientos u otras entidades públicas que gestionen espacios de coworking o innovación. Además, la iniciativa se destina a asociaciones, cooperativas o fundaciones que promuevan este estilo de trabajo y empresas o personas emprendedoras de espacios privados de coworking.

Todas ellas deben desarrollar su línea de trabajo en la provincia de Cáceres. Cada una de ellas mantendrá su autonomía organizativa, de gestión y económica.