Trujillo acogerá la segunda edición de The Masters Burgers en la Plaza de Toros

La Plaza de Toros de Trujillo se convertirá en el epicentro gastronómico de la ciudad los próximos 6, 7 y 8 de marzo con la celebración de la segunda edición de The Masters Burgers, un evento que reunirá a ocho restaurantes en torno a un concurso para elegir la mejor hamburguesa.

Organizado por la empresa extremeña The Masters Grill Fest, el certamen llega por segundo año consecutivo a Trujillo dentro de su gira 2026, que recorrerá un total de once ciudades. En esta ocasión, la cita contará con la participación de establecimientos procedentes de las provincias de Cáceres y Badajoz, además de un invitado de Huelva y otro de Portugal.

Raúl López, organizador del evento, ha destacado que Trujillo es ya la octava ciudad que acoge este formato y ha subrayado que “seguimos manteniendo la misma línea de calidad en todos los productos que se venden”. En este sentido, ha remarcado que la carne utilizada en las hamburguesas será 100% de la firma DiscarLux, empresa referente en el sector del vacuno premium, lo que garantiza el nivel del producto.

El evento se desarrollará el viernes, sábado y domingo en horario de 13:00 a 24:00 horas. Como novedad respecto al pasado año, se incorporará un comedor con césped y mesas para que el público pueda disfrutar de la experiencia sentado, una de las razones por las que la organización ha optado por la Plaza de Toros en lugar de la Plaza Mayor. “Principalmente es por la comodidad de aparcamiento y por el espacio necesario para instalar el comedor, algo que en la Plaza Mayor estaría más limitado”, ha explicado López.

Además de su carácter gastronómico, The Masters Burgers mantiene su vertiente solidaria, ya que parte de la recaudación irá destinada a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), en virtud de un convenio firmado con la organización.

Tras la buena acogida del pasado año, la organización espera igualar o incluso superar la afluencia registrada en 2025. Durante tres jornadas, Trujillo volverá a ser punto de encuentro para los amantes de la hamburguesa y la gastronomía urbana de calidad.