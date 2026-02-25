El alcalde de Malpartida de Plasencia busca cofinanciación para la residencia de mayores con la Diputación de Cáceres

Financiación para terminar de construir la nueva residencia de mayores y centro de día en Malpartida de Plasencia. Con esa premisa, entre otras, se han reunido en la mañana de este martes el alcalde de la localidad, Raúl Barrado, y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales. La reunión tuvo lugar en Plasencia, no en el palacio provincial cacereño como suele ocurrir.

El motivo principal de la reunión fue tratar de conseguir una cofinanciación por parte de la diputación para el proyecto. Barrado cuenta que la competencia realmente recae sobre la Junta de Extremadura pero que, según añade, desde el gobierno alegaron que no les correspondía esa tarea.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

En una reunión en julio de 2024, desde la Junta apuntaron que "la financiación comprometida por el anterior Gobierno a través de fondos PERTE no podía materializarse, generando una expectativa falsa en la localidad que no se ajustaba a la normativa vigente, puesto que estos fondos no pueden destinarse a entidades locales". Por ese motivo, se transmitió al ayuntamiento "que puede optar a las líneas de subvenciones para finalizar obras inacabadas de construcción, reforma o adaptación en centros residenciales de día o noche de titularidad municipal y para la prestación de servicios de proximidad, que la Junta ha dotado con más de 6,1 millones de euros".

"La diputación no puede acometer las obras, pero sí puede ayudar de alguna manera económica", explica el alcalde, buscando una manera alternativa sin depender de la Junta. La nueva residencia consistiría en "un edificio moderno y muy bien equipado" para la localidad, donde actualmente no hay residencias públicas, solo uno privado y unos pisos tutelados.

La primera piedra ya está puesta, pues la estructura está hecha: ese edificio fantasmagórico que todos conocen en la localidad de 5.000 habitantes. Las cimentaciones están, gracias a una inversión que ha rondado el millón y medio de euros, tras haber comenzado la obra en 2023.

Una construcción 'fantasma' en Malpartida de Plasencia: ¿qué va a pasar con la residencia de mayores? / Toni Gudiel

Contexto

No es la primera vez que Barrado se reúne con Morales por la residencia. Ya en 2024, a la espera de la respuesta por parte de la Junta, se pidió ayuda para lo que considera "un proyecto de vital importancia" que daría soporte a unas 60 personas. Por este motivo, el alcalde mantuvo un encuentro con el presidente de la institución provincial para buscar "algún medio de cofinanciación, intervención o mediación de la propia diputación". Tiempo después, la situación apenas ha cambiado.

Barrado explicó a este diario en otra reciente ocasión que "hay fondos europeos Next Generation que transfiere el gobierno a las comunidades autónomas y son para dependencia y se habían destinado a la construcción o terminación de esta residencia". De ahí que se vea inexplicable no recibir ninguna respuesta.

Carteles ante la residencia de mayores de Malpartida de Plasencia, paralizada. / Toni Gudiel

La existencia de un centro de mayores público urge para los malpartideños, pues "muchos no pueden permitirse el privado y tienen que irse a Coria o Plasencia". Y aunque hay pisos tutelados, datan del año 1985, por lo que cuentan con unas instalaciones obsoletas.

El regidor de Malpartida de Plasencia sigue esperando poder reunirse con algún representante de la Junta para poner fin a esta larga espera, pero mientras busca una alternativa de la mano de la Diputación de Cáceres. Hasta que se materialice una solución, la localidad seguirá teniendo un problema con 'el cuento de nunca acabar' de la residencia.