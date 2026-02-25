Malpartida de Cáceres: renovación integral del alumbrado público con pasos de cebra inteligentes y un ahorro de 16.000 euros anuales

La renovación de la gran mayoría del alumbrado público e instalaciones es la actuación principal que se contempla en la licitación aprobada este martes en Malpartida de Cáceres. Junto a ella, el refuerzo en zonas oscuras o la instalación de nuevos pasos de cebra inteligentes, son algunas de las demás actuaciones planteadas.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, ha planteado el contrato como "una inversión integral pensada para 15 o 20 años". En este se contempla la renovación y mantenimiento de las 1.497 luminarias y 19 cuadros de mando existentes. Estas acciones se ampliarán a todo el sistema con respuesta en 24 horas, además de las líneas de cableado, el control telemático de incidencias y el soporte de atención al público, en caso de ser necesario.

Entre las mejoras consideradas se encuentran la iluminación artística de la Plaza Mayor, así como el alumbrado de la Ciudad Deportiva Emiliano Pedrazo, el campo de fútbol, las pistas de tenis, fútbol sala y baloncesto.

A su vez se llevará a cabo el refuerzo de siete zonas oscuras en el municipio, como el Polígono, además de la instalación de pasos de peatones inteligentes en la Plaza de la Nora.

Aguilera ha destacado que este nuevo contrato supondrá la mejora de "un servicio público ligado a la seguridad, la calidad de vida y la sostenibilidad". Conllevará además un ahorro energético de más del 35 %.

Más allá de mejorar estos aspectos de la vida diaria de los vecinos, supone un beneficio para el interés general.

Lejos de endeudar al ayuntamiento, supondrá un ahorro de unos 16.000 euros anuales, debido a la mejora de eficiencia energética contemplada. Igualmente, contempla renovaciones que ascienden a cerca de 200.000 euros.

Aunque la ejecución técnica se externaliza el consistorio mantiene la supervisión, potestad sancionadora y titularidad de la instalación.

"Una inversión en seguridad, en eficiencia, en sostenibilidad, responsabilidad presupuestaria y de futuro para Malpartida de Cáceres", ha concluido el alcalde del municipio. La licitación ha sido aprobada en pleno municipal con el voto favorable del equipo de Gobierno y la abstención del PSOE.

Todas estas mejoras, que se financiarán gracias al ahorro energético derivado del nuevo contrato, deberán abordarse durante sus primeros ocho meses en funcionamiento. El procedimiento de licitación es público, con un plazo de 30 días desde la publicación oficial.