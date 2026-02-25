El Ayuntamiento de Miajadas recibirá en Madrid un reconocimiento nacional de CIDE por su compromiso con la descarbonización rural

El Ayuntamiento de Miajadas recibirá el próximo 26 de febrero en Madrid un reconocimiento nacional otorgado por CIDE por su destacada contribución a la descarbonización rural y a la transición energética, en el marco del acto Reconocimiento Municipios CIDE: Vinculación con la Descarbonización Rural, que se celebra dentro de la jornada de presentación del V Informe del Observatorio de Descarbonización Rural, organizada por CIDE.

El Ayuntamiento de Miajadas recibirá el próximo 26 de febrero en Madrid un reconocimiento nacional otorgado por CIDE por su destacada contribución a la descarbonización rural y a la transición energética, en el marco del acto “Reconocimiento Municipios CIDE: Vinculación con la Descarbonización Rural”, que se celebra dentro de la jornada de presentación del V Informe del Observatorio de Descarbonización Rural, organizada por CIDE.

El acto contará con la presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Gerardo Cuerva, presidente de CIDE; así como de Eugenio y Miguel Manzano, en representación de la distribuidora de energía eléctrica de Miajadas perteneciente al grupo CIDE, además de otras autoridades y agentes del sector energético vinculados al ámbito de la descarbonización y el desarrollo rural sostenible.

La entrega del galardón al Alcalde de Miajadas, Antonio Díaz Alías, tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en el Auditorio El Beatriz (calle José Ortega y Gasset, 29 – Madrid).

CIDE (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica) impulsa el Observatorio de Descarbonización Rural, una iniciativa de ámbito nacional que analiza y visibiliza el papel clave de los municipios rurales en la transición energética, reconociendo anualmente a aquellos ayuntamientos que destacan por sus políticas y actuaciones en eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones.

El Ayuntamiento de Miajadas ha sido seleccionado como uno de los municipios reconocidos en esta edición por su apuesta continuada por un modelo de desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de lucha contra el cambio climático y la reducción de la huella de carbono en el ámbito local.

Principales iniciativas municipales en materia de descarbonización y transición energética

Entre las actuaciones más recientes en materia de transición energética, el Ayuntamiento cuenta actualmente con ocho instalaciones fotovoltaicas —siete en edificios municipales y una en la EDAR— que suman una potencia total instalada de 192 kW.

Estas instalaciones generan conjuntamente 239.973 kWh anuales, frente a una demanda energética total de 531.238 kWh, lo que supone que aproximadamente el 45 % del consumo eléctrico de estas dependencias procede de energía renovable de producción propia. Este importante grado de autoabastecimiento energético reduce significativamente la dependencia de fuentes convencionales y mejora la eficiencia económica de la gestión municipal.

Desde el punto de vista ambiental, la producción solar conjunta evita la emisión de más de 61.700 kilogramos de CO₂ al año, una reducción que equivale aproximadamente a la capacidad de absorción anual de unos 2.800 árboles. Estos datos consolidan el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y el avance hacia un modelo energético cada vez más autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente.

A estas actuaciones se suma la planta fotovoltaica instalada en el depósito de agua del parque Pozo Vela, con una potencia de 5 kW y en funcionamiento desde el año 2006. Esta instalación, que inyecta a la red la energía generada, representa una apuesta temprana del municipio por el uso de energías renovables y la producción energética sostenible. Durante el año 2024, la planta ha registrado una producción de energía activa de 5.551 kWh, generando unos ingresos de 3.689 euros.

Asimismo, el proceso de transición energética en Miajadas se ve reforzado por la implicación del tejido empresarial local, con importantes instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el ámbito industrial.

Entre ellas destaca la empresa Nestlé, que cuenta con un parque solar fotovoltaico en suelo para autoconsumo con una potencia instalada de 810,96 kWp, que se encuentra en funcionamiento desde abril de 2023. De igual modo, la empresa Extremeña de Arroces dispone de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con una potencia de 312,39 kWp, operativa desde octubre de 2021.

Además, en el 2024 el Ayuntamiento puso en marcha cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos, en este momento de recarga gratuita. Y en este mismo sentido, también hay que mencionar que contamos con vehículos de recarga eléctrica dentro del parque móvil del Ayuntamiento.

Por último, el municipio continúa avanzando en la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, este cuenta con 3.084 puntos de luz de los cuales 1.681 son ya de tecnología LED, lo que representa más del 54 % del total.

Este nuevo reconocimiento se suma a una amplia trayectoria de premios y distinciones obtenidos por el Ayuntamiento de Miajadas en materia medioambiental

En 2010, el Ayuntamiento recibió el Premio Comunidad Sostenible, otorgado por el Centro UNESCO de Extremadura, en reconocimiento a su labor en el desarrollo sostenible del municipio. Posteriormente, fue distinguido con la Medalla de Plata (2014) y la Medalla de Bronce (2016) concedidas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, además de diversos reconocimientos estatales entre 2017 y 2020 por su impulso a la movilidad sostenible.

Más recientemente, Miajadas fue finalista en los Premios Europeos de Movilidad Sostenible (2022), celebrados en Bruselas, y recibió el Premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (2022). En 2023, el municipio fue galardonado con el X Premio de la Red de Ciudades que Caminan, así como con un reconocimiento en los IV Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables.

En el marco del compromiso firme del Ayuntamiento de Miajadas con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida, en 2004 se suscribió un convenio con la Junta de Extremadura para la ejecución del proyecto “Miajadas Ciudad Saludable y Sostenible”. Gracias a esta apuesta estratégica, y dentro de este programa, el Ayuntamiento incorporó una figura técnica municipal especializada en salud y medio ambiente, destinada a coordinar e impulsar las actuaciones contempladas en el programa desde ese mismo año.

Esta misma vocación de responsabilidad ambiental ha guiado posteriormente la participación activa del Ayuntamiento de Miajadas en distintas redes de municipios que comparten estos principios, como la Red Española de Ciudades por el Clima (desde 2005), la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad (desde 2008), la Red Extremeña de Ciudades Saludables (desde 2020), la Red de Entidades Locales para los ODS de la Agenda 2030 (desde 2020) y la Red Española de Ciudades por la Bicicleta (desde 2022), reforzando así una línea de trabajo coherente y continuada en favor de un modelo de ciudad más saludable, resiliente y sostenible.

Esta misma vocación de responsabilidad ambiental ha guiado posteriormente la participación activa del Ayuntamiento de Miajadas en distintas redes de municipios que comparten estos principios, como la Red Española de Ciudades por el Clima (desde 2005), la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad (desde 2008), la Red Extremeña de Ciudades Saludables (desde 2020), la Red de Entidades Locales para los ODS de la Agenda 2030 (desde 2020) y la Red Española de Ciudades por la Bicicleta (desde 2022), reforzando así una línea de trabajo coherente y continuada en favor de un modelo de ciudad más saludable, resiliente y sostenible.