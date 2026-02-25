De encuentro local a referente regional: el éxito del Día del Almendro en Flor en Garrovillas de Alconétar

El Día del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar no es ya solo una cita señalada en el calendario local. Tras más de dos décadas de celebración, la fiesta ha evolucionado desde un encuentro popular vinculado al campo hasta convertirse en un evento con reconocimiento de Interés Turístico Regional y capacidad para reunir a más de 1.500 personas en un solo fin de semana.

La consolidación de esta cita ha ido acompañada de una ampliación de actividades, mayor implicación institucional y una estrategia más definida de promoción del producto local.

De encuentro vecinal a referente regional

En sus primeras ediciones, la celebración tenía un carácter más reducido y eminentemente local, centrado en la contemplación de la floración y en una convivencia en torno a la gastronomía tradicional. Con el paso de los años, la programación se ha estructurado con rutas organizadas, actuaciones musicales y espacios específicos para la restauración.

Sofía Pérez Ramiro

La incorporación de la Feria del Almendro, que precede al día central, ha supuesto un salto cualitativo en términos comerciales y turísticos. Este crecimiento recuerda a la evolución que han vivido otras fiestas vinculadas a la naturaleza en la provincia de Cáceres, como la floración del cerezo en municipios del Valle del Jerte, que con el tiempo ha ampliado su oferta cultural y gastronómica.

En el caso de Garrovillas de Alconétar, el reconocimiento oficial ha reforzado su proyección exterior y ha consolidado la cita como uno de los eventos de referencia del inicio de la primavera en la provincia.

El papel de los agricultores locales

Los agricultores son una pieza clave en la organización y el desarrollo de la fiesta. Garrovillas cuenta con más de 1.200 hectáreas de almendros, lo que convierte al cultivo en un motor económico del municipio.

Durante la celebración, muchos productores participan directamente en la promoción de la almendra y sus derivados. Dulces tradicionales, turrones artesanos y elaboraciones locales se ofrecen al público, poniendo en valor el trabajo del campo. Además, la implicación del sector agrícola facilita la organización de rutas por explotaciones y parajes como el de Gallito, donde los asistentes pueden conocer de primera mano el paisaje productivo.

Esta fórmula de participación activa conecta con modelos similares desarrollados en otros municipios cacereños donde el producto local es protagonista, como ocurre con el pimentón en localidades de La Vera o con la cereza en el Valle del Jerte.

Más planes en la zona durante la floración

Más allá de las actividades programadas —senderismo, bicicleta o rutas ecuestres—, la estancia en Garrovillas de Alconétar permite disfrutar de otros atractivos del municipio y su entorno.

El conjunto histórico-artístico de la localidad, con su Plaza Mayor porticada, ofrece una alternativa cultural para quienes prolongan la visita. También el entorno natural cercano, marcado por dehesas y embalses, facilita paseos libres y jornadas de fotografía paisajística aprovechando el contraste entre el blanco y rosa de los almendros y el verde del campo.

La proximidad a la ciudad de Cáceres amplía las posibilidades para los visitantes que optan por completar el fin de semana con turismo patrimonial.

Con el paso de los años, el Día del Almendro en Flor ha pasado de ser una celebración agrícola a convertirse en un escaparate del mundo rural cacereño. Agricultura, identidad y turismo se entrelazan en una cita que no solo anuncia la primavera, sino que refuerza el papel del campo en la economía y la imagen de la provincia.