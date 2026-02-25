El pueblo de Cáceres donde puedes esquiar, montar en bici y observar estrellas

La Garganta, en pleno Valle del Ambroz y a más de 1.000 metros de altitud, ha ido configurando una oferta de turismo activo que trasciende la imagen clásica de destino de senderismo. El municipio cacereño combina deporte, naturaleza y educación ambiental en un entorno de montaña que cambia con cada estación.

Más que caminar: actividades al aire libre durante todo el año

Además de las rutas a pie, el enclave permite practicar ciclismo de montaña por pistas forestales que conectan con otras localidades del norte de Cáceres, como Hervás o Baños de Montemayor. La altitud y el relieve convierten estos recorridos en una opción atractiva para quienes buscan desniveles moderados y panorámicas abiertas del Ambroz.

En invierno, la proximidad a la estación de esquí de La Covatilla amplía la experiencia con deportes de nieve. Muchos visitantes que se alojan en el entorno de La Garganta combinan jornadas de esquí o snowboard con estancias más tranquilas en el municipio.

La observación astronómica es otra actividad en crecimiento. La escasa contaminación lumínica permite disfrutar de cielos despejados, una propuesta que también se está desarrollando en otras zonas de montaña de la provincia de Cáceres, como el entorno de la Sierra de Gata.

A ello se suma la fotografía de naturaleza y paisaje, especialmente en otoño, cuando los castañares y robledales adquieren tonalidades intensas similares a las que atraen visitantes al Valle del Jerte durante la floración del cerezo.

Rutas para todos los niveles

La Garganta ofrece itinerarios adaptados tanto a principiantes como a senderistas experimentados.

Para quienes se inician, el entorno del casco urbano y los caminos tradicionales permiten paseos de baja dificultad, con recorridos circulares y desniveles suaves. Tramos del Camino del Lomo pueden realizarse en versiones más cortas y accesibles, ideales para familias.

El Cordel del Berrocal, por su parte, presenta mayor exigencia en algunos puntos y resulta adecuado para senderistas con experiencia, al atravesar zonas de monte y ofrecer vistas amplias del Valle del Ambroz.

Los perfiles de montaña y la altitud permiten también diseñar rutas enlazadas con otros municipios cercanos de la provincia, como las conexiones hacia Hervás o Baños de Montemayor, ampliando la experiencia para quienes buscan travesías más largas.

Fauna y flora de alta montaña

El entorno natural de La Garganta está marcado por la presencia de castañares, robledales y matorral de montaña. En primavera y verano florecen especies autóctonas adaptadas a la altitud, mientras que en otoño el paisaje se transforma en uno de los principales reclamos visuales del municipio.

En cuanto a fauna, es habitual la presencia de aves rapaces, pequeñas especies forestales y mamíferos ligados al ecosistema serrano. El histórico Corral de los Lobos recuerda la relación que existió entre los habitantes y la fauna salvaje, aunque hoy el enfoque es de conservación y respeto.

Los visitantes pueden interactuar con el entorno a través de actividades responsables como rutas interpretativas, fotografía de fauna o jornadas de educación ambiental, siguiendo pautas de mínimo impacto. Este modelo es similar al que se promueve en espacios naturales de la provincia como la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte.

Naturaleza como eje de desarrollo

El crecimiento turístico de La Garganta se apoya en una oferta ligada a la experiencia directa con el medio natural. Frente a destinos más urbanos como Plasencia o patrimoniales como el conjunto histórico de Hervás, el municipio apuesta por el contacto con el paisaje, la tranquilidad y el deporte al aire libre.

En un contexto en el que el turismo activo gana peso en la provincia de Cáceres, La Garganta se posiciona como un enclave de montaña que combina tradición, biodiversidad y actividades para distintos perfiles de visitante, consolidando un modelo que mira al entorno como principal aliado de futuro.