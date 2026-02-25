La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en Cerezal, pedanía de Nuñomoral, en Cáceres, para localizar a un hombre de 59 años cuya desaparición fue denunciada por sus familiares en la noche de este martes.

El operativo se desarrolla en esta alquería de la comarca de Las Hurdes, donde los efectivos están rastreando caminos rurales, senderos y áreas de monte próximas al núcleo urbano.

En el dispositivo participan alrededor de una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC), junto con patrullas de Seguridad Ciudadana que están peinando la zona por tierra. Asimismo, interviene el Equipo PEGASO, especializado en el uso de drones, que está realizando vuelos de reconocimiento para ampliar el radio de búsqueda y facilitar la localización desde el aire.

Además, está prevista la incorporación de especialistas del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), que reforzarán las labores en las áreas de más difícil acceso, junto con un perro adiestrado en la búsqueda de personas, con el objetivo de rastrear posibles pistas en terrenos escarpados y de vegetación densa.

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier información que pueda resultar relevante para la localización del desaparecido debe comunicarse de inmediato a través del teléfono 062. Mientras tanto, el operativo continúa activo y no se descarta ampliar los medios si las circunstancias lo requieren.