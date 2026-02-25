Jaraíz de la Vera celebra los 30 años de la Junta Local de la AECC con un fin de semana solidario y de reconocimiento

Jaraíz de la Vera se prepara para vivir un fin de semana cargado de emoción, solidaridad y reconocimiento. La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la localidad celebra su 30 aniversario con un programa especial que pone en valor su trayectoria y su impacto en la vida de pacientes y familiares, consolidándose como una de las más veteranas de la provincia de Cáceres y de toda Extremadura.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde, Luis Miguel Núñez, quien agradeció públicamente el trabajo constante de la Junta Local y destacó especialmente el papel de sus voluntarias. “Gracias a las mujeres que, semana tras semana, trabajan con sensibilidad, cooperación y solidaridad para aportar su granito de arena frente a esta enfermedad”, señaló.

El regidor subrayó además que las tres décadas de actividad convierten a la Junta Local en un referente regional, recordando que el Ayuntamiento acordó el pasado año concederle la Medalla de la Villa en reconocimiento a su dedicación. “Jaraíz de la Vera es una sociedad solidaria y unida”, afirmó Núñez, animando a la ciudadanía a implicarse en las actividades programadas y a continuar apoyando la investigación y el acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer.

Aniversario

La vicepresidenta de la Junta Local, María José Ortiz, explicó que el aniversario se cumplió oficialmente el pasado 5 de febrero. Impulsadas por el reconocimiento institucional y el orgullo de representar a todas las personas que han formado parte de la entidad durante estas tres décadas, han organizado un fin de semana conmemorativo abierto a toda la población.

Ortiz destacó que el objetivo es celebrar la historia de la organización, pero también reforzar su misión de acompañamiento, sensibilización e impulso a la investigación. En este sentido, hizo un llamamiento a la participación ciudadana: llenar los actos previstos será, según indicó, “la mejor forma de celebrar estos 30 años de historia, compromiso y esperanza”.

Imagen de la presentación. / Jaraíz contra el cáncer

Las actividades comenzarán el sábado 28 de febrero a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura con una charla-coloquio que reunirá a una trabajadora social de la Asociación, un médico local y tres mujeres que compartirán su experiencia personal frente al cáncer. Durante el encuentro abordarán el impacto del diagnóstico, el papel del acompañamiento y la importancia del deporte en el proceso de recuperación.

Tras la charla, se celebrará un desfile de moda solidario de la diseñadora local Eva Jabón. En él participarán mujeres afectadas por la enfermedad junto a otras colaboradoras, mostrando prendas adaptadas a quienes han pasado por intervenciones oncológicas, en una iniciativa que combina creatividad, inclusión y visibilidad.

Comida benéfica y convivencia

El programa continuará el domingo 1 de marzo con una comida solidaria en el Hotel Jefi, con un precio de 25 euros por persona. El evento contará con la actuación musical de El Niño de la Vera y un sorteo de regalos entre los asistentes.

Las invitaciones pueden adquirirse en Deportes Cronos, en la tienda Décimas o en el propio restaurante, facilitando así la participación de vecinos y visitantes.

Asociación

La Asociación Española Contra el Cáncer es la principal organización social y privada dedicada a la investigación oncológica en España. A través de su Fundación Científica, financia actualmente 750 proyectos con una inversión total de 143 millones de euros, en los que participan más de 2.300 investigadores.

Fotogalería | Cáceres conmemora el Día Mundial contra el Cáncer / Pablo Parra

Con presencia en más de 2.000 localidades, 52 sedes provinciales, más de 35.000 voluntarios y más de 728.000 socios, la AECC trabaja en la prevención, el acompañamiento y la investigación. Solo en 2024 atendió a más de 136.000 personas mediante sus servicios de atención profesionalizada.

Treinta años después de su creación, la Junta Local de Jaraíz de la Vera representa el ejemplo de cómo el compromiso ciudadano y el voluntariado pueden marcar la diferencia, convirtiendo la solidaridad en un pilar fundamental frente a una enfermedad que afecta a miles de familias.