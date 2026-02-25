Jessica Barras llevará el yoga extremeño hasta Bali con un retiro internacional en julio de 2026

La profesora americana de yoga Jessica Barras, conocida en la ciudad por su labor al frente de distintas iniciativas de bienestar, dará este verano un paso más en su trayectoria profesional con la organización de un retiro internacional en Bali. La cita tendrá lugar del 3 al 8 de julio de 2026, en Ubud, uno de los enclaves más espirituales y naturales de la isla indonesia.

Al frente de su proyecto Power Flow Retreats, Barras lleva años organizando retiros en Extremadura, pero esta será la primera vez que traslade su propuesta fuera de España. “No es solo un viaje, es un viaje hacia ti”, explica. Su planteamiento combina yoga, meditación y conexión con la naturaleza como herramientas para salir de la zona de confort y profundizar en el autoconocimiento.

Del aula al retiro internacional

Jessica Barras comenzó su relación con el yoga hace 16 años en Estados Unidos, donde lo practicó durante su etapa universitaria junto a su madre. Tras regresar a España hace más de una década, retomó la disciplina en Trujillo y, desde hace dos años, la enseña de forma profesional.

Actualmente vive del yoga, la meditación y otras prácticas complementarias como el reiki y la astrología natal. En Trujillo imparte una clase reducida de power yoga —una modalidad más dinámica e intensa— los miércoles por la tarde, centrada en activar lo que denomina “el fuego interior”, esa energía vinculada a la motivación y al impulso vital.

Según explica, el yoga actúa primero sobre el cuerpo físico. “Cuando estiramos, relajamos la musculatura y colocamos el cuerpo, la mente y el espíritu van detrás”. Para muchas personas que atraviesan etapas de estrés o bloqueo emocional, esta práctica se convierte en una vía de reconexión personal.

Bali: naturaleza, volcán y propósito

El retiro en Bali tendrá como base la localidad de Ubud, rodeada de arrozales y selva tropical. El programa contempla seis días de convivencia en un entorno natural privilegiado, con práctica diaria de yoga y meditación, además de un taller de astrología enfocado a conectar con la energía de Marte, símbolo del impulso y la acción.

Uno de los momentos centrales de la experiencia será la caminata al volcán Batur al amanecer, una actividad pensada como ritual de conexión con el propósito personal. “La naturaleza nos lleva a lugares muy profundos dentro de nosotros”, señala Barras.

El grupo será reducido —entre seis y ocho plazas— con el objetivo de ofrecer atención personalizada y crear un espacio seguro donde cada participante pueda vivir su proceso individual.

Precios y colaboración local

El retiro tiene un precio de lanzamiento de 1.250 euros hasta el 30 de abril, que posteriormente ascenderá a 1.350 euros. El importe incluye alojamiento y actividades (los vuelos se gestionan aparte). Para la organización del viaje, Barras cuenta con la colaboración de Inti Sol Viajes & Experiencias, reforzando así el vínculo local de un proyecto con vocación internacional.

Además, la instructora permanecerá todo el mes de julio en Bali, donde organizará un segundo retiro en inglés del 13 al 20 de julio, dirigido a un grupo internacional, en su mayoría procedente de Nueva York.

Un proyecto que nace en Trujillo y pretende expandirse

La presentación del retiro tuvo lugar hace unas semanas a través de sus RRSS (@power.flowyoga) y durante la entrevista, la experta en yoga nos citó en el Parque de San Lázaro, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Trujillo, escenario que simboliza la conexión entre naturaleza y bienestar que inspira la propuesta.

Para Jessica Barras, esta experiencia supone no solo un crecimiento profesional, sino también personal. “Siento que tengo que estar allí y que las personas que vengan también tienen que estar allí”, afirma con convicción.

Con este proyecto, el yoga que se practica en pequeñas salas de Trujillo da el salto a uno de los destinos espirituales más reconocidos del mundo, llevando el nombre de Extremadura hasta el corazón de Bali y demostrando que el bienestar, cuando nace de lo local, también puede tener proyección global.