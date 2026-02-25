La unidad I+D+I del Consorcio MásMedio de Cáceres investiga la eficacia de las depuradoras de la provincia

La unidad I+D+I del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ya ha dado iniciado su primera línea de actuación. La entidad nació de la firma de un convenio entre la diputación, la Universidad de Extremadura (UEX), la Universidad de Évora y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A cada uno de los firmantes se le atribuye una parte de los trabajos de investigación.

En esta fase inicial, se llevará a cabo la toma de muestras de aguas residuales de ocho depuradoras de la provincia. A partir de su análisis, se busca conocer los residuos de antimicrobianos en las entadas y salidas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Este proceso además permitirá comprobar la eficacia de los procesos de depuración con el objetivo de contemplar las mejoras futuras.

Desde la UEX, Elsa Rodríguez, la doctoranda contratada, ya ha comenzado su trabajo. "Aquí nos centramos en ver cómo afecta esta agua de las depuradoras en lombrices", ha explicado. El estudio se realiza a través de ensayos de 72 horas y 14 días, con los que se analiza la eficacia de las depuradoras a la hora de limpiar y filtrar el agua de entrada y de salida.

A su vez, desde Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se harán ensayos de toxicidad en organismos acuáticos. Su Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) estará a cargo del estudio.

La Universidad de Évora, por su parte, intervendrá evaluando la toxicidad in vitro sobre modelos celulares de humanos.

Los resultados de uno y otro regresarán a la Universidad de Extremadura, donde se obtendrá la información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

El objetivo de este proyecto, tal y como ha indicado Elsa Rodríguez, es "garantizar una correcta depuración por parte de estas estaciones". En caso de que los antiparasitarios den positivo en las aguas de salida habría que plantear soluciones para que la eliminación sea más precisa.

En los próximos meses se realizarán actualizaciones de los resultados por parte de los distintos departamentos de la unidad.