Así ha impulsado el Festival Tagus Oeste el turismo en Santiago de Alcántara

El Festival Tagus Oeste se ha convertido en una de las principales herramientas de dinamización turística de Santiago de Alcántara, en plena Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional. Lo que comenzó como una propuesta para dar visibilidad al entorno natural ha ido generando, edición tras edición, un efecto directo en la hostelería, el comercio y la proyección exterior del municipio.

La participación en la ruta motera, que en anteriores convocatorias ha rondado el centenar de inscritos, ha servido como termómetro del interés creciente por la iniciativa. La incorporación de nuevas actividades, como la ruta senderista, ha ampliado el perfil del visitante y ha contribuido a prolongar la estancia durante el fin de semana.

Un impacto que va más allá del día del evento

En ediciones anteriores, bares, restaurantes y establecimientos locales han registrado un aumento de actividad coincidiendo con la celebración del festival. La llegada de visitantes desde otros puntos de la provincia de Cáceres ha reforzado la imagen de Santiago de Alcántara como destino de naturaleza y ocio activo.

Este efecto multiplicador es similar al que se observa en otros municipios cacereños cuando celebran eventos consolidados, como ocurre con las citas culturales en Valencia de Alcántara o con pruebas deportivas en la zona de Sierra de Gata. En el caso de Santiago de Alcántara, el festival actúa como escaparate de su paisaje y como puerta de entrada para futuros viajes.

Un calendario cultural en crecimiento

Más allá del Tagus Oeste, el municipio acoge a lo largo del año distintas actividades impulsadas por asociaciones culturales locales. Conciertos, encuentros vecinales y jornadas vinculadas al patrimonio forman parte de un calendario que busca mantener actividad continuada.

La cercanía con otras localidades de la comarca permite además a los visitantes complementar su estancia con eventos celebrados en municipios como Valencia de Alcántara o Cedillo, ampliando así la oferta cultural del entorno.

Alojamientos rurales y complejos turísticos

Para quienes se desplazan con motivo del festival, Santiago de Alcántara dispone de diferentes opciones de alojamiento rural. Casas rurales, apartamentos turísticos y complejos como el entorno de El Buraco permiten estancias adaptadas a distintos perfiles de visitante.

Este tipo de oferta se ha ido fortaleciendo en los últimos años, en línea con el crecimiento del turismo de naturaleza en la provincia de Cáceres. La ubicación del municipio, en un enclave de alto valor ambiental, favorece estancias de fin de semana y escapadas vinculadas al senderismo, la bicicleta o las rutas moteras.

El Festival Tagus Oeste no solo concentra actividades en una jornada concreta, sino que se ha convertido en un elemento estratégico para visibilizar el potencial turístico de Santiago de Alcántara. Naturaleza, música y deporte actúan como reclamo para un municipio que busca consolidar su presencia en el mapa del ocio rural cacereño