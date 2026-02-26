Amaia Blanco, secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor: "El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una convicción que se traduce en acción"

"La igualdad real y efectiva sigue siendo una tarea pendiente que exige compromiso colectivo y continuidad más allá de una sola fecha en el calendario". Bajo este lema la Agrupación Local del PSOE de Baños de Montemayor ha impulsado un programa de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La programación arranca el lunes 2 de marzo a las 16:30 horas. Lo hará con la inauguración de una exposición fotográfica en la Biblioteca Municipal, obra del fotógrafo Iván Vélez (azaG Creative). La muestra pone en valor a las mujeres del municipio en sus distintas facetas personales, sociales y profesionales.

Le seguirá una mesa redonda, dedicada a compartir experiencias y abordar los desafíos de la igualdad desde una perspectiva local y feminista. Esta iniciará en torno a las 17:30 horas, y contará con la participación de Clara Jiménez, Secretaria de Igualdad del PSOE de Cáceres; Sara Pérez, Presidenta de la Mancomunidad Valle del Ambroz; Mª de las Nieves Vado, Alcaldesa de Baños de Montemayor; y vecinas del municipio.

Al día siguiente, el programa se retomará con un taller de defensa personal para mujeres entre las 16:30 y las 18:00 horas en la Sala Baja del Boulevard (Inserso). Será impartido por Luis Castellanos, titulado por la Federación Española de Karate. La actividad está orientada reforzar la seguridad, la confianza y la autonomía personal.

El miércoles 4 de marzo, tendrá lugar una sesión de risoterapia a las 17:00 en la Biblioteca Municipal, a cargo de Natividad Serrano, monitora sociocultural.

Continuará el jueves 5 de marzo con una sesión de relajación a partir de las 19:00, en la Sala Baja del Boulevard. Esta dinámica apuesta por el cuidado integral de la salud y la autoestima femenina.

La semana concluirá el viernes 6 de marzo con la proyección del documental 'Las 11 de Basauri'. El filme recupera el proceso judicial abierto en 1976 contra once mujeres acusadas de abortar. Además, también se centra en la movilización feminista que contribuyó a avanzar hacia la despenalización del aborto en España.

A este le seguirá un coloquio guiado por Nieves Granado, de 17.00 a 19.00 horas en la Sala de la 2ª planta.

Actividades enfocadas en la complejidad femenina

"Hemos querido diseñar una agenda que llegue a todas", han indicado desde el partido. La programación con una amplia variedad de actividades, busca reconocer "la complejidad femenina".

"El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una convicción que se traduce en acción", ha declarado Amaia Blanco, Secretaria General del PSOE de Baños de Montemayor. La finalidad de la programación es que cada vecino y vecina del municipio sienta que "la igualdad incumbe a todos y se construye desde lo cercano y cotidiano".

Carlos Gil

El PSOE ha subrayado que la igualdad "no es una cuestión simbólica ni puntual, sino una política pública que debe impregnar todas las acciones municipales durante todo el año". En este sentido han indicado que seguirán luchando para que "los derechos de las mujeres sean una prioridad real los 365 días del año".

La agrupación ha animado a vecinas y vecinos a participar en una programación que, recuerdan, "se construye colectivamente, desde la corresponsabilidad y el compromiso de toda la comunidad".