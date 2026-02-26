Fujifilm participará en el XXI Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza en el Parque Nacional de Monfragüe

El conglomerado japonés Fujifilm participará en el XXI Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza. El certamen forma parte de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico. Se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe, en Villarreal de San Carlos, dentro del municipio cacereño de Serradilla. Este enclave está considerado uno de los más importantes de Europa para la fotografía de fauna salvaje.

Fundada en 1934, la compañía es líder en tecnología de imagen, fotografía y soluciones de salud. Nació como fabricante de película fotográfica. Hoy destaca por sus cámaras digitales de la Serie X, el sistema GFX e Instax. También desarrolla equipos médicos, materiales gráficos, cosmética y dispositivos ópticos. Combina así su ADN fotográfico con una apuesta constante por la innovación industrial.

Desde Foto FIO ofrecerán una experiencia para que los visitantes prueben el funcionamiento de sus productos. "La fotografía de naturaleza exige precisión, rapidez y fiabilidad", ha indicado Eduardo López, director de Imaging y Recording Media de Fujifilm España. La firma quiere que los asistentes comprueben cómo responde su tecnología cuando la escena está en movimiento y la luz cambia en cuestión de segundos.

Durante los tres días del certamen, profesionales y aficionados podrán acercarse al espacio de la compañía nipona. Allí conocerán y probarán los equipos de la Serie X y del sistema GFX. Ambas gamas destacan por su combinación de calidad de imagen, ligereza y precisión en el enfoque.

Prismáticos Fujinon HC 8x42. / Cedida a El Periódico

En el stand también se ofrecerá la posibilidad de experimentar con los prismáticos Fujinon. Estos cuentan con una larga trayectoria en el ámbito de la óptica, especialmente en entornos ornitológicos. Además, Fujifilm aportará unos prismáticos Fujinon HC 8x42 como premio del concurso en Foto FIO.

La experiencia Fujifilm a través de un fotógrafo profesional

La compañía patrocina también la ponencia y exposición del fotógrafo Daniel Montero. Se presentará bajo el título 'Conversaciones privadas con la naturaleza' el próximo 28 de febrero. La propuesta, según han destacado, "trasciende la técnica para adentrarse en la dimensión más íntima y reflexiva de la imagen". La exposición del concurso se ha impreso con papel profesional Fujifilm en el laboratorio Espacio RAW.

"La cámara Fujifilm X-H2S es una prolongación de mis manos", subraya el fotógrafo. Asegura que el sensor incorporado permite trabajar en condiciones casi extremas sin perder nitidez. Esto le facilita crear escenas que generan una sensación de completa inmersión en el espectador. Daniel Montero, además de especialista en fotografía de naturaleza, es doctor en Ciencias del Mar. También es investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A través de su experiencia en el terreno, plantea la fotografía como un diálogo silencioso entre el observador y el entorno. En sus trabajos, la paciencia, el respeto y la conexión emocional con el paisaje se convierten en herramientas tan esenciales como la cámara. "Los equipos con los que trabajo no solo capturan la imagen, también modelan la manera en la que me acerco al momento, como un compañero silencioso", afirma.