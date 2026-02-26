Ocio y arte
El Museo Vostell de Malpartida acoge 'Mirar para ver lo ausente', una exposición donde el arte es diálogo y la poseía un punto de conexión
La colaboración entre el Museo Vostell y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo impulsa el diálogo entre distintas corrientes artísticas, consolidando a Extremadura como un enclave cultural dinámico
Dos museos de arte contemporáneo de la región se unen para impulsar "un diálogo entre artes plásticas y poesía". Se trata del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Ambos presentan la exposición 'Mirar para ver lo ausente', un proyecto comisariado por el poeta y docente extremeño Jaime Covarsí.
El proyecto se asienta en la idea de que "el arte es diálogo y es encuentro", utilizando la poseía como punto de conexión.
La exposición además se presenta como una invitación íntima a detener el ritmo vertiginoso de la vida cotidiana y redescubrir la profundidad de lo aparentemente simple. A través de una cuidada selección de textos, manuscritos y piezas visuales, la muestra revela la sensibilidad de un autor que ha hecho de la contemplación un acto poético y casi filosófico.
Covarsí propone al espectador un ejercicio de atención plena: no basta con mirar, hay que aprender a ver. La exposición, que combina palabra e imagen en un diálogo sugerente, confirma la vigencia de su obra y su capacidad para emocionar desde la sencillez y la hondura.
24 artistas interpretados por poetas regionales y nacionales
Los responsables de ambas galerías han escogido un total de veinticuatro obras entre sus colecciones.
Cada una de las escogidas ha sido objeto de interpretación por un poeta regional o nacional. De esta manera, responden desde su propio lenguaje a la interpelación. A su vez, proponen la reflexión individual y colectiva de las obras lanzan.
La colaboración entre el Museo Vostell Malpartida y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la difusión y el impulso del arte contemporáneo en la región. Esta alianza estratégica no solo favorece el intercambio de exposiciones y fondos artísticos, sino que también promueve proyectos conjuntos de investigación, mediación cultural y actividades educativas dirigidas a nuevos públicos.
La iniciativa consolida un puente creativo entre dos espacios de referencia en Extremadura, potenciando el diálogo entre distintas corrientes artísticas y situando a la comunidad autónoma como un enclave dinámico dentro del panorama cultural nacional e iberoamericano.
La inauguración estará a cargo de Victoria Bazaga, Consejera en funciones de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. El acto tendrá lugar en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres mañana jueves 26 de febrero, a las 19:00 horas. El museo malpartideño será la primera sede de la exposición, que continuará su itinerario hasta el MEIAC el próximo mes de junio.
