El Museo Vostell de Malpartida acoge 'Mirar para ver lo ausente', una exposición donde el arte es diálogo y la poseía un punto de conexión

La colaboración entre el Museo Vostell y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo impulsa el diálogo entre distintas corrientes artísticas, consolidando a Extremadura como un enclave cultural dinámico

Exposición del poeta Jaime Covarsí en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres.

Exposición del poeta Jaime Covarsí en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. / El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Malpartida de Cáceres

Dos museos de arte contemporáneo de la región se unen para impulsar "un diálogo entre artes plásticas y poesía". Se trata del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Ambos presentan la exposición 'Mirar para ver lo ausente', un proyecto comisariado por el poeta y docente extremeño Jaime Covarsí.

El proyecto se asienta en la idea de que "el arte es diálogo y es encuentro", utilizando la poseía como punto de conexión.

La exposición además se presenta como una invitación íntima a detener el ritmo vertiginoso de la vida cotidiana y redescubrir la profundidad de lo aparentemente simple. A través de una cuidada selección de textos, manuscritos y piezas visuales, la muestra revela la sensibilidad de un autor que ha hecho de la contemplación un acto poético y casi filosófico.

Covarsí propone al espectador un ejercicio de atención plena: no basta con mirar, hay que aprender a ver. La exposición, que combina palabra e imagen en un diálogo sugerente, confirma la vigencia de su obra y su capacidad para emocionar desde la sencillez y la hondura.

24 artistas interpretados por poetas regionales y nacionales

Los responsables de ambas galerías han escogido un total de veinticuatro obras entre sus colecciones.

Cada una de las escogidas ha sido objeto de interpretación por un poeta regional o nacional. De esta manera, responden desde su propio lenguaje a la interpelación. A su vez, proponen la reflexión individual y colectiva de las obras lanzan.  

La colaboración entre el Museo Vostell Malpartida y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la difusión y el impulso del arte contemporáneo en la región. Esta alianza estratégica no solo favorece el intercambio de exposiciones y fondos artísticos, sino que también promueve proyectos conjuntos de investigación, mediación cultural y actividades educativas dirigidas a nuevos públicos.

La iniciativa consolida un puente creativo entre dos espacios de referencia en Extremadura, potenciando el diálogo entre distintas corrientes artísticas y situando a la comunidad autónoma como un enclave dinámico dentro del panorama cultural nacional e iberoamericano.

La inauguración estará a cargo de Victoria Bazaga, Consejera en funciones de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. El acto tendrá lugar en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres mañana jueves 26 de febrero, a las 19:00 horas. El museo malpartideño será la primera sede de la exposición, que continuará su itinerario hasta el MEIAC el próximo mes de junio.

TEMAS

