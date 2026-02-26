Villanueva de la Sierra celebra su Fiesta del Árbol, un homenaje a la reforestación con más de dos siglos de historia

Villanueva de la Sierra vuelve a rendir homenaje a su Fiesta del Árbol, una celebración considerada por numerosos estudios históricos como la primera del mundo dedicada específicamente a la plantación de árboles con carácter civil. La conmemoración, que hunde sus raíces a comienzos del siglo XIX, mantiene vivo un legado medioambiental pionero en España.

Una celebración con más de dos siglos de historia

La Fiesta del Árbol es una jornada cívica centrada en la plantación y el cuidado del arbolado. Según recogen fuentes históricas y el propio Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, el origen documentado de esta tradición se sitúa en 1805, cuando el párroco del municipio promovió una plantación colectiva de árboles con participación vecinal.

Carlos Gil

Este acto se enmarca en un contexto ilustrado en el que comenzaban a difundirse ideas sobre la mejora del entorno y la utilidad pública de los montes. La iniciativa convirtió a la localidad cacereña en referente temprano del movimiento forestal. Décadas después, a finales del siglo XIX y principios del XX, la Fiesta del Árbol se institucionalizó en distintos puntos de España mediante disposiciones oficiales, pero el antecedente de Villanueva de la Sierra figura como uno de los primeros ejemplos documentados.

Hoy, la celebración mantiene ese espíritu original: fomentar la reforestación y transmitir valores de respeto al medio ambiente.

El origen de una tradición pionera

La tradición comenzó en 1805, impulsada por el entonces sacerdote del municipio, que promovió la plantación de árboles en terrenos comunales. La iniciativa fue concebida como un acto colectivo con dimensión educativa y social, implicando a los vecinos en la mejora del entorno.

El contexto histórico refleja una preocupación temprana por la conservación de los recursos forestales, en una época en la que la explotación intensiva de los montes era habitual. La plantación organizada en Villanueva de la Sierra se convirtió con el tiempo en un símbolo local y en una referencia histórica dentro del movimiento conservacionista español.

Actividades previstas para esta edición

La edición actual se inició el domingo 22 de febrero con la VII Ruta Senderista Subida a la Sierra de Dios Padre, una actividad que vincula naturaleza y participación ciudadana.

El día institucional se ha celebrado este jueves. Durante la jornada se ha llevado a cabo el reparto de 1.500 árboles y plantas y ha tenido lugar un acto oficial en el monumento a la Fiesta del Árbol. El escritor José Manuel Robledo ha sido el encargado de pronunciar el pregón, y ha contado con la presencia de la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García Gómez.

Uno de los momentos centrales es la recreación histórica de la Fiesta del Árbol, representada por una veintena de vecinos. La escenificación, que comenzaba a las 13:00 horas, se prolongó durante dos horas. Según ha explicado Felipe Jesús Saúl Calvo, alcalde de Villanueva de la Sierra, el elenco se renueva cada año, reflejando el relevo generacional, ya que quienes en su día participaron como niños figurantes asumen ahora papeles protagonistas.

Al finalizar la representación, se ofreció en el pabellón municipal una caldereta de cabrito al estilo de 1805, evocando el contexto histórico de los orígenes de la celebración.

El viernes continúa la programación con una plantación en el paraje del Bardal en la que participarán 150 niños de Villanueva de la Sierra y de municipios cercanos. Además, tanto el viernes como el sábado funcionará un tren turístico que recorrerá la localidad.

La clausura llegará el domingo 1 de marzo con un taller medioambiental especializado en miel serragatina organizado por ARBA Extremadura, que pondrá el foco en la biodiversidad y la apicultura tradicional de la zona.

Con esta programación, Villanueva de la Sierra reafirma su compromiso con una tradición que, más de dos siglos después de su origen, sigue vinculando memoria histórica y conciencia ambiental.