El IES Valle de Ambroz de Hervás convoca una jornada para denunciar el mal estado de sus instalaciones y exigir soluciones: "Que se haga algo"

Sin ascensor, ni salón de actos, ni salidas de emergencia, ni pasamanos, ni pabellón. Radiadores sin válvula, baldosines desprendidos o paredes con grietas y humedades. La comunidad educativa del IES Valle de Ambroz, en Hervás, ha convocado una jornada de concienciación el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar públicamente el estado de sus instalaciones y reclamar una solución ante las múltiples deficiencias que, aseguran, afectan al día a día de alumnado y profesorado.

La iniciativa, impulsada por docentes, familias y personal del centro, consistirá en un recorrido por las distintas dependencias a partir de las 10.30 horas, al que están invitados representantes institucionales y vecinos del Valle del Ambroz. El objetivo es que puedan comprobar de primera mano la situación de un instituto que presta servicio a toda la comarca. Una especie de jornada de puertas abiertas para comprobar el mal estado de las instalaciones.

“Lo que estamos intentando es que se vea cómo estamos y que quien tiene el poder y el dinero decida qué hacer”, explica Alba Español, profesora del centro. “Que se decida hacer un instituto nuevo o que se invierta en el actual, pero que se haga algo”.

Jornada de concienciación. / Cedida

Carencias y problemas

El instituto es un centro comarcal que acoge a unos 300 estudiantes procedentes de Hervás y otros municipios del entorno, como Baños de Montemayor, Gargantilla o Zarza de Granadilla. Según el profesorado, el edificio presenta carencias estructurales y funcionales derivadas de su antigüedad y de la falta de inversiones sostenidas en el tiempo.

Entre las deficiencias, los docentes señalan la dispersión de los espacios, lo que obliga a alumnos y profesores a desplazarse con frecuencia entre distintos edificios de la localidad y hasta el pabellón municipal para realizar actividades deportivas, al no disponer de instalaciones propias adecuadas. “Hay un constante deambular de los alumnos. Te acostumbras, pero no es normal”, afirma.

Además, advierten de problemas relacionados con la seguridad y la accesibilidad. “No hay salida de emergencia en dos de los tres edificios ni hay ascensor”, indica la profesora, que considera que esta situación supone un riesgo que debe ser abordado.

Estado de las instalaciones. / Cedida

Nuevo centro

La comunidad educativa asegura que lleva años reclamando mejoras y que incluso se planteó la construcción de un nuevo instituto hace décadas. Según explica la docente, en el pasado se iniciaron gestiones para disponer de terrenos destinados a ese fin, pero el proyecto no ha avanzado. “No tenemos respuesta sobre cómo va el proceso. Parece que falta un terreno y no se acaba de decidir”, señala.

En noviembre, el centro remitió un vídeo y un escrito a la administración educativa para denunciar el estado de las instalaciones. Como respuesta, una técnica visitó el instituto y planteó la posibilidad de realizar mejoras progresivas, aunque, según el profesorado, no existe ningún compromiso formal. “Nos han dicho que se pueden hacer mejoras poco a poco, pero no hay nada por escrito”, afirma.

La jornada de concienciación pretende dar visibilidad a esta situación y recabar el apoyo de instituciones y ciudadanía. “No es una queja contra la dirección, que ha hecho su trabajo, sino hacia la administración y el ayuntamiento para que decidan qué se va a hacer”, aclara la docente.

Desde el centro insisten en que no defienden una solución concreta, sino que reclaman una decisión. “No reivindicamos necesariamente un centro nuevo ni solo una reforma. Lo que pedimos es que se actúe. Tal y como estamos, no podemos seguir indefinidamente”, concluye Español.