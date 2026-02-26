Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tradición rural

El Domingo de los Tiros: una tradición cacereña que fusiona historia, fervor popular y pólvora

Con el objetivo de poner en valor su legado cultural, Zarza la Mayor presentará en el Gran Teatro de Cáceres su tradicional Domingo de los Tiros, una festividad que combina historia y fervor popular

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Zarza la Mayor

El Domingo de los Tiros es una tradición única que combina historia, fervor popular y el sonido de la pólvora. La festividad se celebra cada año con motivo del Domingo de Resurrección en la localidad cacereña de Zarza la Mayor.

En la procesión final, en que las imágenes de Jesús y la Virgen María se encuentran en una emotiva ceremonia, los devotos asistentes disparan sus escopetas al aire en señal de homenaje. Esta costumbre es precisamente la que da nombre a la celebración.

Este hábito constituye una de las celebraciones más singulares y arraigadas de la localidad, con una jornada de intensa participación popular. Cada año, vecinos y visitantes se congregan para presenciar el estruendo de los disparos al aire, una costumbre que evoca antiguos rituales festivos y que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio. Más allá del espectáculo sonoro, el Domingo de Tiros representa un símbolo de cohesión social y de transmisión intergeneracional de tradiciones, manteniendo vivo un legado que define el carácter y el orgullo de Zarza la Mayor.

Tras tantos años de tradición, desde la localidad buscan ahora el reconocimiento de su celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional. El emblemático Gran Teatro de Cáceres será el escenario de la presentación oficial de la fiesta.

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor

Ver galería

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor. / Juanjo Módenes

Desde la organización han indicado que no se trata únicamente de un acto promocional, sino de "un paso firme en la hoja de ruta del municipio". Desde el Ayuntamiento se busca poner en valor una festividad que es seña de identidad de la cultura extremeña y que cada año atrae a cientos de visitantes.

En el acto se darán a conocer los detalles de esta típica celebración.

"Zarza la Mayor y nuestro Domingo de los Tiros no se merecen menos que este escenario", han explicado desde la organización. Afirman además, que la iniciativa, ya presentada en redes sociales, está teniendo una gran acogida. A su vez, los vecinos del municipio también se están volcando enormemente para difundir el evento.

Se invita a todos los ciudadanos de la provincia a asistir a esta presentación para conocer de cerca el alma de "un pueblo que lucha por proteger y potenciar su legado cultural".

Noticias relacionadas y más

El evento tendrá lugar a las once de la mañana el próximo 6 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  5. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

El IES Valle de Ambroz de Hervás convoca una jornada para denunciar el mal estado de sus instalaciones y exigir soluciones: "Que se haga algo"

Los vecinos de Valderrosas (Cáceres) denuncian haber estado bebiendo agua con arsénico sin saberlo desde hace 15 años: "Podría ser un delito contra la salud pública"

Los vecinos de Valderrosas (Cáceres) denuncian haber estado bebiendo agua con arsénico sin saberlo desde hace 15 años: "Podría ser un delito contra la salud pública"

Amaia Blanco, secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor: "El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una convicción que se traduce en acción"

Amaia Blanco, secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor: "El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una convicción que se traduce en acción"

El Domingo de los Tiros: una tradición cacereña que fusiona historia, fervor popular y pólvora

El Domingo de los Tiros: una tradición cacereña que fusiona historia, fervor popular y pólvora

Fujifilm participará en el XXI Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza en el Parque Nacional de Monfragüe

Fujifilm participará en el XXI Concurso Internacional de Fotografía de Naturaleza en el Parque Nacional de Monfragüe

El Museo Vostell de Malpartida acoge 'Mirar para ver lo ausente', una exposición donde el arte es diálogo y la poseía un punto de conexión

El Museo Vostell de Malpartida acoge 'Mirar para ver lo ausente', una exposición donde el arte es diálogo y la poseía un punto de conexión

El desaparecido en Cerezal es Manuel Duarte, un vecino en buena forma física y aficionado a las rutas de montaña

El desaparecido en Cerezal es Manuel Duarte, un vecino en buena forma física y aficionado a las rutas de montaña

El Ayuntamiento de Miajadas recibirá en Madrid un reconocimiento nacional de CIDE por su compromiso con la descarbonización rural

El Ayuntamiento de Miajadas recibirá en Madrid un reconocimiento nacional de CIDE por su compromiso con la descarbonización rural
Tracking Pixel Contents