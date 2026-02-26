El Domingo de los Tiros: una tradición cacereña que fusiona historia, fervor popular y pólvora

El Domingo de los Tiros es una tradición única que combina historia, fervor popular y el sonido de la pólvora. La festividad se celebra cada año con motivo del Domingo de Resurrección en la localidad cacereña de Zarza la Mayor.

En la procesión final, en que las imágenes de Jesús y la Virgen María se encuentran en una emotiva ceremonia, los devotos asistentes disparan sus escopetas al aire en señal de homenaje. Esta costumbre es precisamente la que da nombre a la celebración.

Este hábito constituye una de las celebraciones más singulares y arraigadas de la localidad, con una jornada de intensa participación popular. Cada año, vecinos y visitantes se congregan para presenciar el estruendo de los disparos al aire, una costumbre que evoca antiguos rituales festivos y que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio. Más allá del espectáculo sonoro, el Domingo de Tiros representa un símbolo de cohesión social y de transmisión intergeneracional de tradiciones, manteniendo vivo un legado que define el carácter y el orgullo de Zarza la Mayor.

Tras tantos años de tradición, desde la localidad buscan ahora el reconocimiento de su celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional. El emblemático Gran Teatro de Cáceres será el escenario de la presentación oficial de la fiesta.

Domingo de Tiros en Zarza la Mayor. / Juanjo Módenes

Desde la organización han indicado que no se trata únicamente de un acto promocional, sino de "un paso firme en la hoja de ruta del municipio". Desde el Ayuntamiento se busca poner en valor una festividad que es seña de identidad de la cultura extremeña y que cada año atrae a cientos de visitantes.

En el acto se darán a conocer los detalles de esta típica celebración.

"Zarza la Mayor y nuestro Domingo de los Tiros no se merecen menos que este escenario", han explicado desde la organización. Afirman además, que la iniciativa, ya presentada en redes sociales, está teniendo una gran acogida. A su vez, los vecinos del municipio también se están volcando enormemente para difundir el evento.

Se invita a todos los ciudadanos de la provincia a asistir a esta presentación para conocer de cerca el alma de "un pueblo que lucha por proteger y potenciar su legado cultural".

El evento tendrá lugar a las once de la mañana el próximo 6 de marzo.