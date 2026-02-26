El Restaurante Alberca de Trujillo entra en la Guía Macarfi 2026 y se sitúa entre los mejores de Extremadura

El Restaurante Alberca ☀️, de Trujillo, continúa su ascenso en el panorama gastronómico regional y nacional tras su incorporación a la prestigiosa Guía Macarfi 2026, consolidándose como uno de los grandes referentes culinarios de Extremadura.

La Guía Macarfi se ha afianzado en los últimos años como la guía gastronómica “democrática” de referencia en España. A diferencia de la tradicional Guía Michelin, basada en inspectores profesionales, Macarfi elabora su clasificación a partir de las valoraciones de una red de más de 2.500 embajadores —entre aficionados con criterio y chefs— que puntúan sus experiencias reales en los restaurantes. El resultado es un ranking que combina la opinión de los socios del club con la de los críticos de la propia guía.

Top 10 de la Guía Macarfi en Extremadura 2026

Extremadura cuenta este año con un Top 10, reservado a los establecimientos más destacados de la comunidad:

Atrio (Cáceres) Tupío (Miajadas) Versátil (Zarza de Granadilla) Torre de Sande (Cáceres) Alberca (Trujillo) Galaxia (Badajoz) Veratus (Jarandilla de la Vera) Macarraca (Villanueva de la Serena) Javier Martín (Cáceres) Acebuche (Zafra)

En esta edición, Alberca ha logrado un destacado quinto puesto, un reconocimiento que sitúa a Trujillo en el mapa gastronómico autonómico.

En declaraciones al Periódico de Extremadura, el chef Mario Clemente mostró su entusiasmo por el reconocimiento: “La Guía Macarfi es una guía muy chula, relativamente nueva, aunque ya tiene once años. Este año ha entrado toda la península y solo faltan las islas, que lo harán el año que viene. Solo con el hecho de que te inviten ya estás súper contento porque sabes que estás en el Top 10 de tu comunidad”.

Clemente explicó que los restaurantes invitados acuden a la gala sin conocer su posición exacta hasta el momento del anuncio: “Vas sin saberlo, solo sabes que estás en el Top 10. Allí nos posicionaron quintos, así que súper mega contentos”.

El cocinero también destacó el carácter diferencial de la guía: “No solo votan los críticos, sino todos los socios del club Macarfi. Es una media entre todos, lo que hace que los resultados sean a veces inesperados. Es mucho más diferente al resto de guías porque es totalmente ‘random’”.

Además del reconocimiento, Clemente subrayó la importancia de la gala como punto de encuentro profesional: “Sirve para dar a conocer Extremadura. Estás con cocineros muy importantes, conoces gente y abres relaciones. Es una herramienta más. Ahora toca seguir trabajando y disfrutando”.

Con esta distinción, el Restaurante Alberca suma un nuevo hito a su trayectoria y reafirma el excelente momento que vive la gastronomía extremeña, cada vez más presente en los principales circuitos nacionales.