Sancionado con 10.000 euros un vecino de El Gordo que empadronó a diez extranjeros en su vivienda social sin que residieran allí

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han destapado un fraude relacionado con empadronamientos irregulares en la localidad cacerela de El Gordo.

La actuación comenzó tras detectarse que diez ciudadanos extranjeros figuraban empadronados en una vivienda social del municipio, adjudicada a un vecino de la localidad. Entre los inscritos había cinco personas de origen marroquí y otras cinco de origen egipcio. El elevado número de empadronamientos en una casa de un municipio pequeño levantó las sospechas de los investigadores.

Las gestiones realizadas por agentes de la Guardia Civil de la zona, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres, permitieron comprobar que estas personas no residían realmente en la vivienda ni en el municipio. De hecho, no se tenía constancia de su presencia habitual en la localidad.

Tras las comprobaciones, los agentes concluyeron que los empadronamientos se habían realizado de forma fraudulenta, ya que la vivienda no era el domicilio real de los ciudadanos inscritos.

A raíz de la investigación, la Policía Nacional tramitó diez expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Una vez resueltos por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, se han impuesto diez multas de 1.000 euros cada una.

Sanción

En total, el titular de la vivienda deberá hacer frente a 10.000 euros de sanción por permitir el empadronamiento de personas que no vivían en el inmueble, destinado exclusivamente a su residencia por tratarse de una vivienda social.

El investigado es un hombre de nacionalidad española que cuenta con antecedentes policiales por otros hechos.

Desde la Guardia Civil y la Policía Nacional recuerdan que los empadronamientos fraudulentos suelen utilizarse para intentar regularizar situaciones administrativas o acceder de forma indebida a ayudas y prestaciones. Estas conductas pueden acarrear sanciones económicas importantes e incluso responsabilidades penales en los casos más graves, subraya la Guardia Civil en nota de prensa.