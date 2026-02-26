Tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento.

Tercer día de búsqueda de Manuel Duarte, un vecino de 59 años de la alquería hurdana de Cerezal, en la provincia de Cáceres, al que se perdió la pista el lunes a las cuatro de la tarde, tras una entrada en Whatsapp. De momento, no ha habido resultados ni pistas de su paradero.

El dispositivo de rastreo para hoy comienza a las ocho de la mañana en la parada de autobuses de Cerezal, donde efectivos de la Guardia Civil y vecinos de Cerezal y municipios del entorno volverán al monte para intentar encontrar a Manuel Duarte.

Galería | El Plan Infoex y Guardia Civil buscan al hombre desaparecido / G.C/ INFOEX

La búsqueda de hoy

La búsqueda se centrará este jueves entre el río Malvellido y el Chorro del Gollete, Sierra de Arrobuey, presa de Cerezal, Valle del Alconocar, Arroyo de Cerezal y Valle de los Tejos.

"La zona es de extrema dificultad debido a las fuertes pendientes y la densa maleza de pinos y matorral bajo, lo que complica mucho el avance de los equipos a pie".

Galería | Imágenes de Cerezal, donde ha desaparecido Manuel Duarte / Toni Gudiel

Esfuerzo coordinado

Se mantiene un gran esfuerzo coordinado entre la Guardia Civil (incluyendo guías caninos), bomberos, unidades del plan Infoex y un grupo numeroso de familiares, amigos y voluntarios civiles, que "siguen con fuerzas para continuar la búsqueda".

Los familiares del desaparecido han querido destacar "el esfuerzo y la entrega excepcional, más allá de lo estrictamente exigible, que están demostrando tanto la Guardia Civil como el Infoex".