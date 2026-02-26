Despliegue
Tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento.
A las ocho de la mañana de este jueves, está previsto que se retome el dispositivo de nuevo en el monte
Se han peinado ya siete kilómetros de terreno
Tercer día de búsqueda de Manuel Duarte, un vecino de 59 años de la alquería hurdana de Cerezal, en la provincia de Cáceres, al que se perdió la pista el lunes a las cuatro de la tarde, tras una entrada en Whatsapp. De momento, no ha habido resultados ni pistas de su paradero.
El dispositivo de rastreo para hoy comienza a las ocho de la mañana en la parada de autobuses de Cerezal, donde efectivos de la Guardia Civil y vecinos de Cerezal y municipios del entorno volverán al monte para intentar encontrar a Manuel Duarte.
La búsqueda de hoy
La búsqueda se centrará este jueves entre el río Malvellido y el Chorro del Gollete, Sierra de Arrobuey, presa de Cerezal, Valle del Alconocar, Arroyo de Cerezal y Valle de los Tejos.
"La zona es de extrema dificultad debido a las fuertes pendientes y la densa maleza de pinos y matorral bajo, lo que complica mucho el avance de los equipos a pie".
Esfuerzo coordinado
Se mantiene un gran esfuerzo coordinado entre la Guardia Civil (incluyendo guías caninos), bomberos, unidades del plan Infoex y un grupo numeroso de familiares, amigos y voluntarios civiles, que "siguen con fuerzas para continuar la búsqueda".
Los familiares del desaparecido han querido destacar "el esfuerzo y la entrega excepcional, más allá de lo estrictamente exigible, que están demostrando tanto la Guardia Civil como el Infoex".
