Localizan con vida y en buen estado a Manuel Duarte, el vecino de Cerezal desaparecido desde el lunes

Poco después de iniciar el tercer día de búsqueda de Manuel Duarte, ha sido localizado. Se trata del vecino de Cerezal, una alquería del municipio hurdado de Nuñomoral, que permanecía desaparecido desde el lunes. Según fuentes familiares, se encuentra "bastante bien", aunque un poco desorientado.

Lo que ha podido contar hasta el momento a sus allegados es que se había "quedado dormido", no saben bien dónde. Esperan tener más información de lo ocurrido cuando empiece a recuperarse. La Guardia Civil está llevando a cabo las labores de rescate.

La localización se vio dificultada por las características del terreno, con una zona abrupta, de difícil acceso, con abundante maleza y vegetación densa.

Finalmente, agentes del Equipo Pegaso le han localizado encontrándose en aparente buen estado de salud y, aunque presentaba signos de hipotermia, tras su rescate y una primera valoración realizada en el lugar de los hechos, fue trasladado en ambulancia para recibir la atención sanitaria necesaria y ser sometido a una evaluación más exhaustiva.

Sin noticias desde el lunes

Este jueves era el tercer día de búsqueda de Manuel Duarte, de 59 años y vecino de la alquería de Cerezal, en la provincia de Cáceres, al que se perdió la pista el lunes a las cuatro de la tarde, tras una entrada en WhatsApp.

Guardia Civil

Los preparativos para el dispositivo de rastreo para este jueves comenzaban a las ocho de la mañana en la parada de autobuses de Cerezal, donde efectivos de la Guardia Civil y vecinos de la alquería y municipios del entorno se preparaban para volver al monte para encontrar a Manuel Duarte, como ha sucedido.

El dispositivo

La Guardia Civil ha confirmado que la búsqueda ha arrancado sobre las 9.00 de este jueves, con un dispositivo similar al de ayer, con más de una treintena de agentes, y la participación de patrullas de seguridad ciudadana, el Equipo PEGASO (búsqueda con drones), el GREIM (especialistas en rescates de montaña auxiliándose de perros especializados en búsqueda de personas) el Servicio Aéreo (helicóptero) de la Guardia Civil y un Equipo Cinológico (guía y can especializados en la búsqueda de personas).

Grupo subacuático

Al dispositivo de búsqueda se habían incorporado especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para realizar inspecciones en aquellas zonas con presencia de agua, con el objetivo de descartar o localizar cualquier indicio que pudiera resultar relevante para la búsqueda.

El operativo se centraba nuevamente en el rastreo de terreno rural abierto, zonas de monte, caminos y pistas de la zona.

Galería | El Plan Infoex y Guardia Civil buscan al hombre desaparecido / G.C/ INFOEX

La búsqueda de hoy

Según fuentes familiares, la búsqueda se iba a realizar entre el río Malvellido y el Chorro del Gollete, Sierra de Arrobuey, presa de Cerezal, Valle del Alconocar, Arroyo de Cerezal y Valle de los Tejos.

"La zona es de extrema dificultad debido a las fuertes pendientes y la densa maleza de pinos y matorral bajo, lo que complica mucho el avance de los equipos a pie", señalaban.

Galería | Imágenes de Cerezal, donde ha desaparecido Manuel Duarte / Toni Gudiel

Esfuerzo coordinado

Se mantiene un gran esfuerzo coordinado entre la Guardia Civil (incluyendo guías caninos), bomberos, unidades del plan Infoex y un grupo numeroso de familiares, amigos y voluntarios civiles, que "siguen con fuerzas para continuar la búsqueda".

Los familiares del desaparecido han querido destacar "el esfuerzo y la entrega excepcional, más allá de lo estrictamente exigible, que están demostrando tanto la Guardia Civil como el Infoex".

Desaparición

La desaparición de Manuel Duarte Sánchez, de 59 años, fue denunciada por su familia el martes por la noche. Los agentes rastrearon durante el día de ayer caminos rurales, senderos y zonas de monte cercanas al núcleo urbano, especialmente en el paraje de La Corredera, entre los ríos Malvellido y Hurdano.