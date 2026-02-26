Los vecinos de Valderrosas (Cáceres) denuncian haber estado bebiendo agua con arsénico sin saberlo desde hace 15 años: "Podría ser un delito contra la salud pública"

"Hemos estado 15 años bebiendo un agua no potable". Los vecinos de la pedanía de Valderrosas, perteneciente al municipio de Carcaboso, se han llevado una sorpresa para nada grata. Llevan años bebiendo un agua con una gran presencia de arsénico, sin saberlo, lo que podría causar graves daños a su salud a largo plazo. Indignados, no solo han reclamado al Defensor del Pueblo, sino que podrían denunciar al Ayuntamiento por un posible delito contra la salud pública.

No fue hasta el pasado mes de noviembre cuando los vecinos fueron conscientes, ya no solo de la calidad del agua, sino de la cantidad de tiempo que llevan consumiéndola aun sabiéndolo el Consistorio. Fue un bando el que recomendó por entonces no consumir el agua del grifo por la elevada presencia de arsénico, "y a partir de ahí nos enteramos de un montón de cosas que no nos habían contado", cuenta Manuel Domínguez, uno de los vecinos.

Defensor del Pueblo

Mediante un escrito dirigido al órgano que regenta Ángel Gabilondo, los 50 vecinos de Valderrosas "solicitan que se inste a un restablecimiento inmediato del suministro de agua de calidad que cumpla con todos los parámetros de potabilidad".

Mientras, Manuel cuenta a este diario que se encuentran "indefensos porque quien se supone que nos tenía que estar autoprotegiendo no nos ha protegido". El Ayuntamiento trató de dar explicaciones a los vecinos en un bando el pasado 4 de febrero, algo con lo que los vecinos dicen estar "poco conformes". Allí, el ayuntamiento manifestó que desde el año 2011 los datos del análisis del agua “sobrepasan el límite establecido de presencia de arsénico, uno de los metales que suelen estar presentes en las aguas subterráneas, así que si alguien quiere buscar culpables, decir que es de presencia natural, posiblemente por degradación del acuífero".

Sin embargo, sea de quien sea la culpa, la presencia continuada de arsénico en el agua supone un grave problema para la salud que podría desembocar incluso en el cáncer. "Un agua con unos valores de 0,1 ya se recomienda no consumir. Hemos llegado a tener picos de 0,14", añade el vecino. "Y aquí hay gente mayor, de mi edad y bebés". Además, Manuel denuncia que "no se nos han hecho ningún tipo de estudio, ni se nos ha mandado que vayamos al médico a que se nos haga un reconocimiento".

"El arsénico en el agua es un componente que se va acumulando en el cuerpo. Con largas exposiciones pues lleva al cáncer de pulmón, cáncer de piel... no es como una indisposición", explica. Los vecinos se han puesto en contacto con el Defensor del Pueblo mediante el escrito, y con la Diputación de Cáceres mediante otro en la mañana de este miércoles, por lo que aún no tienen una respuesta.

Sin presión

Desde noviembre se ha tratado de tomar medidas para garantizar el consumo de agua potable, aunque eso ha generado más problemas. "En su día había un baipás de agua que iba desde el municipio de Carcaboso hasta Valderrosa, sin usar desde hace 20 o 30 años. Nos han intentado meter el agua por el baipás pero estaría lleno de sedimentos o la máquina no tendrá la fuerza suficiente que cuando llega a nuestras casas no tiene presión".

Valderrosas. / Ayuntamiento de Carcaboso

Es decir, que sumado al problema de la contaminación del agua, ahora hay problemas con la presión, por lo que "no nos podemos duchar, ni poner la lavadora, ni poner el fregaplatos". Por lo menos este jueves se va a llevar a cabo un reparto de agua embotellada, aunque el portavoz vecinal asegura desconocer la cantidad de botellas que se van a repartir.

"Esta circunstancia no solo supone una incomodidad diaria, sino un riesgo de avería permanente en equipos privados cuya reparación o sustitución debería ser asumida por el propio ayuntamiento como organismo responsable del deficiente suministro de agua", añade el texto, que termina diciendo que "vecinos de Valderrosas se sienten ciudadanos de segunda categoría en una situación de abandono, dejadez e indefensión frente a la gestión municipal".

Versión del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Carcaboso ha defendido su actuación en el bando en el que asegura haber informado de la situación y haber actuado con transparencia. Según el Consistorio, los resultados de las analíticas del agua han sido remitidos de forma obligatoria al Ministerio de Sanidad y han estado en conocimiento de las autoridades sanitarias, además de haberse tratado en sesiones plenarias y estar disponibles en la sede electrónica municipal.

El equipo de gobierno asegura que desde su llegada en 2019 adoptó medidas para mejorar la calidad del suministro, entre ellas la instalación de un sistema de filtrado de arsénico. No obstante, indica que recientemente el material filtrante ha perdido eficacia, por lo que está previsto sustituirlo para restablecer los niveles dentro de los parámetros legales.

Además, señala que se están aprovechando estos trabajos para mejorar otros elementos de la planta, como el sistema de cloración.