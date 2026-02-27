10 litros semanales por persona: los vecinos de Valderrosas reciben agua embotellada a la espera de una solución definitiva

Tal y como se conocía, los vecinos de la pedanía de Valderrosas, que no tienen agua en sus casas, ni potable por la presencia de arsénico, ni utilizable en otras labores por la falta de presión debido a las actuaciones para arreglar esta situación, han recibido agua embotellada.

Así, los vecinos de esta localidad perteneciente al Ayuntamiento de Carcaboso, en el Valle del Alagón, ya cuentan con este elemento clave en el día a día desde este jueves, por lo menos para garantizar su consumo unos días.

10 litros por cabeza

La cantidad de agua aportada por persona para toda la semana, según cuenta a este diario Manuel Domínguez, portavoz vecinal que recientemente denunciaba la presencia de arsénico en el agua, ha sido de 10 litros, una cantidad que consideran "suficiente", ya que "las organizaciones recomiendan beber de 2 a 3 litros diarios de agua".

Cajas de botellas de agua. / Cedida

El reparto de botellas llega como medida prometida por el Consistorio para subsistir a los vecinos, quienes comunicaron al Defensor del Pueblo su situación de vulnerabilidad que, incluso, podría acarrear en un posible delito contra la salud pública.

Además, los vecinos celebran que tienen agua suficiente también para "hacer café o hacer la comida". Esto supone una buena noticia dentro de lo que cabe en una situación de lo más rocambolesca que viene sucediéndose desde hace 15 años sin el conocimiento de los 50 vecinos de la pedanía.

El límite legal de presencia de arsénico en agua es de 0,1 mg/L, pero en Valderrosas se ha llegado a constatar unos 0,14 mg/L de una sustancia que, a largo plazo, puede suponer hasta el cáncer.

Sin presión

Desde noviembre, cuando los vecinos conocieron la situación que se estaba dando, se ha tratado de tomar medidas para garantizar el consumo de agua potable, aunque eso ha generado más problemas. "En su día había un baipás de agua que iba desde el municipio de Carcaboso hasta Valderrosas, sin usar desde hace 20 o 30 años. Nos han intentado meter el agua por el baipás pero estaría lleno de sedimentos o la máquina no tendrá la fuerza suficiente que cuando llega a nuestras casas no tiene presión", señalaba Domínguez.

Es decir, que sumado al problema de la contaminación del agua, ahora hay problemas con la presión, por lo que "no nos podemos duchar, ni poner la lavadora, ni poner el fregaplatos".

Ya con agua para unos días, los vecinos esperan ahora una respuesta del órgano de Ángel Gabilondo y, sobre todo, una solución definitiva para poder tener un agua, no solo saludable, sino constante.