Las alumnas del IES Valles de Gata entrevistan a la crítica de cine María Guerra

El IESO Valles de Gata, ubicado en la localidad cacereña de Hoyos, celebra el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades que abarcan todas las materias, incluido el Plan de Acción Tutorial del centro, entre ellas su podcast educativo 8M que este año contará con la periodista y crítica de cine María Guerra.

Esta reconocida profesional se suma a la lista de mujeres que han pasado por esta actividad que lleva celebrándose ya seis ediciones, desde el curso 2019-2020, y con la que desde el centro educativo quieren mostrar a sus alumnas que se puede emprender, seguir estudiando o ir a la universidad, como han hecho las distintas mujeres profesionales que han pasado por este podcast 8M.

Las estudiantes son las encargadas de elaborar las preguntas a los distintos perfiles que pasan por esta actividad (este año es el caso de María Guerra) y también son las que realizan las entrevistas.

"Cada curso contamos con mujeres de ámbitos diferentes, como el periodismo o las artes, pero también con emprendedoras cercanas, madres o abuelas que explican cara a cara cómo de importante es, por ejemplo, tener el carnet de conducir o disponer de una cuenta propia en la que tener ahorros. A veces hablan de la maternidad, otras veces de la enfermedad o la pérdida de seres queridos, ellas deciden libremente cómo se desarrolla la conversación siempre en tono cercano y de máximo cariño", explican desde el centro educativo de la Sierra de Gata.

En esta temporada, la actividad cuenta también con una madre, una emprendedora exalumna del centro, con la directora de la Escuela Hogar Marcos Beas de Hoyos, dos exalumnas que han acabado recientemente sus estudios en la universidad, con precursoras del podcast y con la jefa de estudios del IESO Val de Xálima, Navelonga Torres, que hablará del cáncer infantil a raíz de una experiencia personal.

Habitual en los festivales del primer nivel

Como colofón, se hará la entrevista a María Guerra, con la colaboración del FICJ Cachinus de Cine de Cilleros. En años anteriores han contado también con Silvia Casadola, Nieves Concostrina e Israel J. Espino, entre otras mujeres relevantes.

