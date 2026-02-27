Primavera en la provincia de Cáceres: cultivos marcan el inicio de la temporada festiva

La imagen de los almendros en flor se ha convertido en una de las estampas más reconocibles del final del invierno en la provincia de Cáceres. Garrovillas de Alconétar ha consolidado su Día del Almendro en Flor como una cita multitudinaria, pero no es el único municipio que vincula la llegada de la primavera a la floración y al paisaje agrícola.

En distintos puntos de la provincia, la naturaleza marca el calendario festivo y refuerza el vínculo entre campo, identidad y turismo.

Otras celebraciones en torno a la floración

En municipios del Valle del Jerte como Cabezuela del Valle, Jerte o Navaconcejo, la floración del cerezo se ha convertido en un evento de referencia que cada año atrae a miles de visitantes. Aunque el protagonista es otro árbol, el esquema es similar: rutas por parajes en flor, actividades culturales y promoción del producto local.

En la comarca de La Vera, localidades como Jaraíz de la Vera o Jarandilla de la Vera han organizado en los últimos años actividades ligadas al paisaje primaveral, combinando senderismo y gastronomía de temporada.

También en zonas como Sierra de Gata, municipios como Hoyos o Gata celebran encuentros y jornadas que aprovechan el atractivo del campo en primavera, integrando mercados artesanales y propuestas culturales.

Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente en la provincia de Cáceres: convertir la floración en un recurso turístico que va más allá de la contemplación estética.

El origen del almendro como símbolo primaveral

El almendro es uno de los primeros árboles en florecer tras el invierno. Su flor blanca y rosada aparece incluso antes de que broten las hojas, lo que históricamente lo ha asociado con el renacer y el cambio de estación.

En municipios como Garrovillas de Alconétar, donde existen más de 1.200 hectáreas dedicadas a este cultivo, el almendro no solo representa un símbolo paisajístico, sino también económico. Su presencia en la gastronomía local —dulces tradicionales y productos derivados— ha reforzado su papel en la cultura popular.

La elección del almendro como emblema de la primavera en esta zona de la provincia responde tanto a su impacto visual como a su importancia agrícola. En otras comarcas cacereñas, ocurre algo similar con cultivos identitarios: el cerezo en el Valle del Jerte o el pimentón en municipios de La Vera, donde el producto ha terminado convirtiéndose en seña de identidad colectiva.

Paisaje, identidad y economía

La floración del almendro se ha transformado con el tiempo en un recurso estratégico para el medio rural cacereño. No se trata únicamente de una estampa llamativa, sino de una herramienta para dinamizar el comercio local, atraer visitantes y reforzar la autoestima territorial.

En este contexto, el almendro simboliza el inicio del ciclo agrícola y el impulso de una nueva temporada para el campo. Su floración marca el tránsito entre estaciones y se convierte en excusa para que vecinos y visitantes redescubran el paisaje.

La provincia de Cáceres ha sabido interpretar esa conexión entre naturaleza y tradición, integrando la floración en su calendario festivo y proyectando una imagen de territorio donde la primavera no solo se ve, sino que se celebra.