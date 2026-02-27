Jamón ibérico, quesos y embutidos: la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes exhibirá lo mejor de la provincia de Cáceres

La XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que se celebrará del 13 al 15 de marzo, volverá a convertir a la localidad cacereña en escaparate de los productos más representativos de la provincia. Con una previsión de más de 16.000 asistentes, la organización ha detallado cuáles serán los principales reclamos gastronómicos, qué medidas se adoptarán para garantizar la seguridad y qué propuestas estarán dirigidas a niños y familias.

Productos estrella de la provincia

La feria está centrada en la promoción de empresas agroalimentarias de la región, especialmente de la provincia de Cáceres. Entre los productos más demandados figuran el jamón y el lomo ibéricos, embutidos tradicionales, quesos, anchoas, dulces artesanos y bombones, que podrán adquirirse mediante el sistema de tickets o directamente en los stands.

El jamón ibérico, procedente de dehesas de municipios como Montánchez o Casar de Cáceres (en el caso del queso con Denominación de Origen Torta del Casar), constituye uno de los grandes atractivos. También destacan los embutidos elaborados en localidades con tradición chacinera como Malpartida de Plasencia o Sierra de Fuentes, así como productos dulces y artesanos de obradores de pueblos como Almoharín.

Jorge Valiente

El año pasado se vendieron alrededor de 50.000 tickets, lo que refleja la dimensión comercial de un evento que no solo permite degustar pequeñas porciones, sino que cada vez registra más compras de piezas completas directamente en los puestos.

Seguridad y control sanitario

Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento ha reforzado la organización logística y sanitaria. La instalación de los stands en la carpa central permite controlar accesos y garantizar una distribución ordenada del público. Además, las empresas expositoras deben cumplir la normativa vigente en materia de manipulación y conservación de alimentos, tal y como exige la legislación sanitaria autonómica.

Se prevé la presencia de efectivos de seguridad y servicios sanitarios durante las jornadas de mayor afluencia, especialmente el sábado, considerado el día grande. Asimismo, la ampliación de líneas de autobús desde municipios como Trujillo y Miajadas busca reducir el uso del vehículo privado y evitar problemas de tráfico o estacionamiento en el casco urbano.

En ediciones anteriores, incluso con condiciones meteorológicas adversas, el desarrollo se ha producido sin incidencias reseñables, lo que refuerza la experiencia organizativa acumulada durante más de dos décadas.

Propuestas para familias y público infantil

Aunque el eje principal es gastronómico, la programación incluye actividades pensadas para todos los públicos. La ruta senderista del sábado por la mañana ofrece una opción familiar antes de la apertura de los stands, mientras que las exposiciones de pintura en el Convento de San Agustín permiten una alternativa cultural accesible para niños y adultos.

La representación de la tradicional Fiesta de los Tableros, declarada de Interés Turístico Regional y profundamente arraigada en Valdefuentes, añade un componente etnográfico que puede resultar didáctico para los más pequeños. Además, las actuaciones musicales y espectáculos programados durante el fin de semana están planteados en horario diurno en varias franjas, lo que facilita la asistencia de familias.

Con esta combinación de degustaciones, cultura, música y actividades al aire libre, la Feria Agroalimentaria se consolida como una de las grandes citas gastronómicas de la provincia de Cáceres y un punto de encuentro intergeneracional que trasciende lo estrictamente culinario.