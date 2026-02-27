La Guardia Civil investiga a 44 personas por falsedad documental en centros de limpieza de Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, han puesto a disposición judicial a 44 personas, siete en calidad de detenidos y 37 como investigadas, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental, tras una investigación relacionada con el funcionamiento de los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales ubicados en la provincia de Cáceres.

Las investigaciones comenzarona finales del año 2024, al detectarse determinadas irregularidades relacionadas con la expedición de certificados de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte de animales, que motivaron la realización de actuaciones policiales para tratar de esclarecer los hechos.

Actuación de la Guardia Civil. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Tras analizar las pruebas obtenidas durante el proceso indagatorio, los investigadores observaron que, en la mayoría de los casos detectados, el modus operandi era el siguiente: el responsable del centro de limpieza y desinfección expedía un certificado a los vehículos objeto del tratamiento, constatándose que esos vehículos no accedían al centro y, en otros casos, accedían, pero no se le realizaba tratamiento alguno.

A su vez, el conductor o transportista se beneficiaban del certificado expedido, a sabiendas de que el vehículo no había recibido el preceptivo tratamiento de limpieza y desinfección.

44 personas puestas a disposición judicial

Se ha procedido a la detención de siete de los responsables de las operaciones de limpieza y desinfección de los centros y a la investigación penal de 37 conductores/transportistas de vehículos objeto de las limpiezas y desinfecciones, instruyéndose diligencias que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Trujillo.

Además de las infracciones penales, se han detectado un total de 174 infracciones administrativas, que han sido remitidas al Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, por si fueran constitutivas de sanción.

Obligatoriedad de limpieza de los vehículos de transporte de animales

En el marco de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, se establece la obligatoriedad de que los vehículos de transporte de animales, una vez realizada la descarga de los mismos, además desometerse a una limpieza de residuos sólidos, deben ser lavados y desinfectados, en el centro de limpieza y desinfección más cercano habilitado para tal fin, expidiéndose tras ello un justificante de la labor realizada, que ha de acompañar al transporte.

La limpieza y desinfección de vehículos utilizados para el transporte de animales vivos adquiere gran importancia sanitaria debido al riesgo de aparición, desarrollo y diseminación de enfermedades o epizootias, suponiendo los desplazamientos de estos vehículos un riesgo en la difusión y propagación de las enfermedades infecto-contagiosas de los animales.