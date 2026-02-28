La iniciativa 'El Comercio Sale a la Calle' en Moraleja busca dinamizar el comercio local con descuentos y promociones

Moraleja ha acogido este sábado una nueva edición de la iniciativa 'El Comercio Sale a la Calle', una propuesta impulsada por la Asociación de Empresarios Rivera de Gata para fomentar el consumo en los establecimientos locales y dinamizar el centro urbano.

La actividad se ha desarrollado entre las 10:00 y las 14:00 horas y coincidió con la campaña de la Quincena de los Precios Locos, que incluye descuentos y promociones especiales en distintos sectores. Sin embargo, la jornada ha estado marcada por una menor participación tanto de público como de negocios, debido a que la fecha coincidía con la celebración del mercado local semanal.

Promociones en distintos sectores

La iniciativa consiste en que los comercios saquen parte de sus productos al exterior para acercarlos al cliente y generar ambiente en la calle. Moda, deportes, joyería, floristería, complementos, hogar, perfumería, alimentación o vehículos forman parte de la oferta habitual de esta campaña.

Entre los establecimientos que participaron en esta edición se encontraban Raquel Martín Ropa y Complementos, Deportes La Rana, Complementos y Bisutería Lara, Martina Moda y Complementos, El Rinconcito de Pau, Diseños Norma Siancas, Floristería Miriam, Miren, Ingrid Ropa y Accesorios, Perfumería José Mateos Alemán, Joyería Athenas, Lozano Complementos, Mª Cruz Hogar y Confecciones, D’Cores e Inasona.

Coincidencia con el mercado semanal

Aunque la campaña suele celebrarse en el mes de febrero como una fórmula para incentivar las ventas en temporada baja, en esta ocasión la coincidencia con el mercado tradicional ha restado visibilidad y afluencia a la actividad comercial.

Imagen del mercado semanal de Moraleja este sábado. / Cedida a El Periódico

Desde el sector reconocen que la superposición de eventos ha condicionado la participación y confían en que futuras ediciones puedan programarse en fechas que permitan una mayor asistencia y una implicación más amplia del tejido empresarial.

Apoyo al comercio de proximidad

'El Comercio Sale a la Calle' forma parte de las estrategias de dinamización que buscan reforzar el comercio de proximidad en Moraleja, fomentando la compra en el municipio y contribuyendo a mantener la actividad económica local.

A pesar de la baja asistencia registrada en esta jornada, la asociación empresarial mantiene su apuesta por este tipo de iniciativas como herramienta para visibilizar la oferta comercial y fortalecer el vínculo entre negocios y vecinos.